Полиция прекратила охранять особняк Медведчука в Пуща-Водице

По информации СМИ, Медведчук, обмененный на украинских защитников, пытается вернуть себе контроль над особняком в Пуща-Водице Фото: slidstvo.info

"Согласно заключенному ранее договору, наши сотрудники действительно осуществляли охрану публичной безопасности и порядка на территории объекта в Пуща-Водице. Впрочем, полиция охраны в одностороннем порядке расторгла договор и прекратила предоставлять предусмотренные им услуги, начиная с 00.00 27 октября 2022 года", – сказал он.

О причинах расторжения договора Парфенюк не говорил. По информации "Украинской правды", полиция покинула территорию особняка в ночь на 27 октября.

26 октября вышла статья "Украинской правды" о том, что Медведчук пытается вернуть себе контроль над этим имением. По информации издания, 3 октября впервые с начала вторжения РФ в Украину на территорию у дома Медведчука в Пуща-Водице приехали юристы компании его жены Оксаны Марченко и вызвали полицейских, заявив о своем праве на собственность.

Источники издания заявили, что на территории постоянно дежурит полиция охраны, хотя с середины марта имение охраняла общественная организация "НПУ Межигорье" – в рамках договоренности с Офисом генпрокурора о сохранении имущества на время следственных действий.

"Там натурально пост полиции охраны. То есть кто-то заключил договор на охрану объекта и оплачивает это", – рассказал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

Имение Медведчука в Пуща-Водице фигурировало в публикациях СМИ. Это там в доме нашли ценные вещи (в том числе так называемое шубохранилище), а на территории – "золотой вагон", подаренный Медведчуку женой.