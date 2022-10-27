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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция прекратила охранять особняк Медведчука в Пуща-Водице

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По информации СМИ, Медведчук, обмененный на украинских защитников, пытается вернуть себе контроль над особняком в Пуща-Водице
По информации СМИ, Медведчук, обмененный на украинских защитников, пытается вернуть себе контроль над особняком в Пуща-Водице
Фото: slidstvo.info

Полиция охраны прекратила охранять особняк подозреваемого в госизмене нардепа от запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Пуща-Водице в Киеве. Об этом начальник департамента полиции охраны Сергей Парфенюк сообщил в комментарии "Украинской правде" 27 октября.

"Согласно заключенному ранее договору, наши сотрудники действительно осуществляли охрану публичной безопасности и порядка на территории объекта в Пуща-Водице. Впрочем, полиция охраны в одностороннем порядке расторгла договор и прекратила предоставлять предусмотренные им услуги, начиная с 00.00 27 октября 2022 года", – сказал он.

О причинах расторжения договора Парфенюк не говорил. По информации "Украинской правды", полиция покинула территорию особняка в ночь на 27 октября.

26 октября вышла статья "Украинской правды" о том, что Медведчук пытается вернуть себе контроль над этим имением. По информации издания, 3 октября впервые с начала вторжения РФ в Украину на территорию у дома Медведчука в Пуща-Водице приехали юристы компании его жены Оксаны Марченко и вызвали полицейских, заявив о своем праве на собственность.

Источники издания заявили, что на территории постоянно дежурит полиция охраны, хотя с середины марта имение охраняла общественная организация "НПУ Межигорье" – в рамках договоренности с Офисом генпрокурора о сохранении имущества на время следственных действий.

"Там натурально пост полиции охраны. То есть кто-то заключил договор на охрану объекта и оплачивает это", – рассказал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

Имение Медведчука в Пуща-Водице фигурировало в публикациях СМИ. Это там в доме нашли ценные вещи (в том числе так называемое шубохранилище), а на территории – "золотой вагон", подаренный Медведчуку женой.

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Политик "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, сказал Зеленский. "Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подчеркнул президент.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, полиция охраны, имущество, Михаил Ткач
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