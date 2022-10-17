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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посольство США назвало утренние атаки РФ по мирным жителям Украины "отчаянными и позорными"

Россияне утром атаковали ряд регионов Украины, включая столицу
Россияне утром атаковали ряд регионов Украины, включая столицу
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Посольство США в Украине в связи с очередными ударами оккупантов 17 октября подчеркнуло, что продолжит поддержку украинского народа. Сообщение опубликовано в Twitter посольства.

"Очередные отчаянные и позорные атаки России сегодня утром против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Мы восхищаемся силой и стойкостью украинского народа. Мы будем с вами столько, сколько нужно", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области, Запорожье.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. В результате удара по Киеву погибли три человекаесть раненые. В результате атаки в Сумской области – минимум трое погибших и девять раненых, продолжаются поиски под завалами. 

Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО. 

Теги: США, посольство США, война России против Украины, инфраструктура
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