Посольство США назвало утренние атаки РФ по мирным жителям Украины "отчаянными и позорными"

"Очередные отчаянные и позорные атаки России сегодня утром против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Мы восхищаемся силой и стойкостью украинского народа. Мы будем с вами столько, сколько нужно", – говорится в сообщении.
More desperate and reprehensible Russian attacks this morning against civilians and civilian infrastructure. We admire the strength and resilience of the Ukrainian people. We will stand with you for as long as it takes.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 17, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области, Запорожье.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. В результате удара по Киеву погибли три человека, есть раненые. В результате атаки в Сумской области – минимум трое погибших и девять раненых, продолжаются поиски под завалами.
Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.