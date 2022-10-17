Посольство США назвало утренние атаки РФ по мирным жителям Украины "отчаянными и позорными"

"Очередные отчаянные и позорные атаки России сегодня утром против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Мы восхищаемся силой и стойкостью украинского народа. Мы будем с вами столько, сколько нужно", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области, Запорожье.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. В результате удара по Киеву погибли три человека, есть раненые. В результате атаки в Сумской области – минимум трое погибших и девять раненых, продолжаются поиски под завалами.

Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.