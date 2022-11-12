Премьер Эстонии поздравила Украину с освобождением Херсона

"Я тронута до слез, когда вижу, как в Херсон возвращается свобода, как украинцы обнимают своих солдат, как поднимаются сине-желтые флаги. Эстонцы наблюдают за вашей храбростью с гордостью и глубоким чувством солидарности и поддержки", – написала Каллас.

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов. В минобороны РФ объявили, что утром 11 ноября завершили отступление из Херсона.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон.

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины, а также в числе других стран Балтии запретила въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами.

С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, говорил президент Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев. В августе военная помощь Эстонии Украине достигла приблизительно €250 млн, заявляли в минобороны Эстонии.

18 октября эстонский парламент признал Россию государством, поддерживающим терроризм.