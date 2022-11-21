Президент Литвы о войне в Украине: Я не знаю, действительно ли граждане России слепы

Такой сценарий в интервью "Настоящему времени", опубликованном на сайте СМИ 21 ноября, допустил президент Литвы Гитанас Науседа.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис 9 ноября выразил надежду в Twitter, что следующий саммит НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года "станет праздником победы для Украины".
We are very proud to be hosting the NATO summit in Vilnius, which we hope will be a victory celebration for Ukraine. We will also be working hard to welcome Sweden and Finland as full members. We call on all our allies to increase solidarity and maximise support for Ukraine.— Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) November 9, 2022
"Такая возможность есть. Но я говорю не только о фронте. Я имею в виду также ситуацию внутри России. Я не знаю, действительно ли граждане России слепы и не видят, что происходит на самом деле, что эта война несет в саму Россию. Не видят, как эта война разрушает российское общество. И если они увидят эти последствия – этические, экономические, любые, я думаю, что-то может и должно будет измениться и в Кремле тоже", – сказал Науседа.
По мнению президента Литвы, в России еще "есть люди, у которых есть глаза и уши".
"И я надеюсь, что они являются патриотами своей страны. Мне хочется верить, что они поймут, в каком направлении развивается этот режим и какой будет Россия завтра, если эта война будет продолжаться. Но, конечно, это напрямую связано с успехами украинских военных на поле боя, и я очень надеюсь, что там будут однозначные движения к победе", – отметил Науседа.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.