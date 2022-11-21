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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Литвы о войне в Украине: Я не знаю, действительно ли граждане России слепы

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В России еще есть люди, у которых "есть глаза и уши", считает Науседа
В России еще есть люди, у которых "есть глаза и уши", считает Науседа
Фото: president.gov.ua

Война, которую 24 февраля начала Россия, может завершиться победой Украины летом 2023 года, но это зависит не только от состояния дел на фронте.

Такой сценарий в интервью "Настоящему времени", опубликованном на сайте СМИ 21 ноября, допустил президент Литвы Гитанас Науседа.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис 9 ноября выразил надежду в Twitter, что следующий саммит НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года "станет праздником победы для Украины".

"Такая возможность есть. Но я говорю не только о фронте. Я имею в виду также ситуацию внутри России. Я не знаю, действительно ли граждане России слепы и не видят, что происходит на самом деле, что эта война несет в саму Россию. Не видят, как эта война разрушает российское общество. И если они увидят эти последствия – этические, экономические, любые, я думаю, что-то может и должно будет измениться и в Кремле тоже", – сказал Науседа.

По мнению президента Литвы, в России еще "есть люди, у которых есть глаза и уши".

"И я надеюсь, что они являются патриотами своей страны. Мне хочется верить, что они поймут, в каком направлении развивается этот режим и какой будет Россия завтра, если эта война будет продолжаться. Но, конечно, это напрямую связано с успехами украинских военных на поле боя, и я очень надеюсь, что там будут однозначные движения к победе", – отметил Науседа.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Россия, Украина, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, ВСУ, война России против Украины, президент, интервью, саммит НАТО, Гитанас Науседа, деоккупация
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