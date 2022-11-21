Президент Литвы о войне в Украине: Я не знаю, действительно ли граждане России слепы

В России еще есть люди, у которых "есть глаза и уши", считает Науседа Фото: president.gov.ua

Такой сценарий в интервью "Настоящему времени", опубликованном на сайте СМИ 21 ноября, допустил президент Литвы Гитанас Науседа.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис 9 ноября выразил надежду в Twitter, что следующий саммит НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года "станет праздником победы для Украины".

We are very proud to be hosting the NATO summit in Vilnius, which we hope will be a victory celebration for Ukraine. We will also be working hard to welcome Sweden and Finland as full members. We call on all our allies to increase solidarity and maximise support for Ukraine. — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) November 9, 2022

"Такая возможность есть. Но я говорю не только о фронте. Я имею в виду также ситуацию внутри России. Я не знаю, действительно ли граждане России слепы и не видят, что происходит на самом деле, что эта война несет в саму Россию. Не видят, как эта война разрушает российское общество. И если они увидят эти последствия – этические, экономические, любые, я думаю, что-то может и должно будет измениться и в Кремле тоже", – сказал Науседа.

По мнению президента Литвы, в России еще "есть люди, у которых есть глаза и уши".

"И я надеюсь, что они являются патриотами своей страны. Мне хочется верить, что они поймут, в каком направлении развивается этот режим и какой будет Россия завтра, если эта война будет продолжаться. Но, конечно, это напрямую связано с успехами украинских военных на поле боя, и я очень надеюсь, что там будут однозначные движения к победе", – отметил Науседа.