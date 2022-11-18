Прокуроры зафиксировали в Херсонской области убийство оккупантами семи мирных жителей

Прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно со следователями полиции осмотрели места совершения военными РФ очередного военных преступлений.
По предварительным данным, в апреле 2022 года во время оккупации из РФ одного из сел Херсонского района, российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми. Вдоме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище.
Следственные действия продолжаются, идет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, а также умышленного убийства.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия на юге и востоке Украины.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
17 ноября начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев сообщил, что на освобожденных от россиян территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей во время деоккупационных мероприятий правоохранители обнаружили 991 тело мирных жителей.