Прокуроры зафиксировали в Херсонской области убийство оккупантами семи мирных жителей

Прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно со следователями полиции осмотрели места совершения военными РФ очередного военных преступлений.

По предварительным данным, в апреле 2022 года во время оккупации из РФ одного из сел Херсонского района, российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми. Вдоме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище.

Следственные действия продолжаются, идет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, а также умышленного убийства.