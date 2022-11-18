ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прокуроры зафиксировали в Херсонской области убийство оккупантами семи мирных жителей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правоохранители продолжают фиксировать преступления российских военных
Правоохранители продолжают фиксировать преступления российских военных
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

В Херсонской области российские оккупанты расстреляли семерых гражданских, среди которых несовершеннолетняя девушка. Об этом 18 ноября сообщил Офис генерального прокурора Украины в Telegram.

Прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно со следователями полиции осмотрели места совершения военными РФ очередного военных преступлений.

По предварительным данным, в апреле 2022 года во время оккупации из РФ одного из сел Херсонского района, российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми. Вдоме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище.

Следственные действия продолжаются, идет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, а также умышленного убийства.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия на юге и востоке Украины.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

17 ноября начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев сообщил, что на освобожденных от россиян территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей во время деоккупационных мероприятий правоохранители обнаружили 991 тело мирных жителей.

Теги: убийство, оккупация, Херсонская область, российская агрессия, война России против Украины, Офис генпрокурора, российские оккупанты, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сын Цибульской удивил ее запросами Святому Николаю
Сын Цибульской удивил ее запросами Святому Николаю
Loboda после замечания филолога Авраменко изменила название новой песни
Loboda после замечания филолога Авраменко изменила название новой песни
"Какой смысл этого? Чтобы я голову себе разбил?" Пивоварову на концерте фанатки развязали шнурки
"Какой смысл этого? Чтобы я голову себе разбил?" Пивоварову на концерте фанатки развязали шнурки
  "Важно сохранить тепло внутри, которое согреет в самые трудные дни зимы”. Дуэт TamerlanAlena презентовали трек о силе любви. Видео
  "Важно сохранить тепло внутри, которое согреет в самые трудные дни зимы”. Дуэт TamerlanAlena презентовали трек о силе любви. Видео
Монро поделилась рецептом квашенной капусты
Монро поделилась рецептом квашенной капусты
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко
"Люди, которые не уходят, зная, что летит в них. Люди, благодаря которым мы переживем зиму". Арестович обратился к украинским энергетикам
"Люди, которые не уходят, зная, что летит в них. Люди, благодаря которым мы переживем зиму". Арестович обратился к украинским энергетикам
"По уши влюбилась". Зиневич показала тату, которое сделала после знакомства с Тигипко
"По уши влюбилась". Зиневич показала тату, которое сделала после знакомства с Тигипко
Яма после поста о своей красоте высказался об Украине
Яма после поста о своей красоте высказался об Украине
"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади
"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади
  Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской
  Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской
49-летняя Клум в белом купальнике с декольте наклонилась перед объективом. Фото
49-летняя Клум в белом купальнике с декольте наклонилась перед объективом. Фото
"Звездочка наша", "Как всегда, умничка". В сети обсуждают выступление Сердючки в Кишиневе
"Звездочка наша", "Как всегда, умничка". В сети обсуждают выступление Сердючки в Кишиневе
"Любимая атмосфера". Жена Ямы, переехавшая с ним в США, похвасталась свежей фтосессией
"Любимая атмосфера". Жена Ямы, переехавшая с ним в США, похвасталась свежей фтосессией
"Личный вклад в склеп диктатора Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма". Невзоров снял репортаж из европейского кафе
"Личный вклад в склеп диктатора Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма". Невзоров снял репортаж из европейского кафе
"Прекрасный ангел". 56-летняя Хайек появилась на публике в платье с глубоким декольте от Вивьен Вествуд. Видео
"Прекрасный ангел". 56-летняя Хайек появилась на публике в платье с глубоким декольте от Вивьен Вествуд. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил (111805)
2
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз (110028)
3
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками (89807)
4
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина (69610)
5
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (60571)
6
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне (57901)
7
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото (44052)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео (40998)
 
 
 
 