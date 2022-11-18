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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОП назвали три основные области, которые будут помогать Херсонской

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Все области Украины будут предоставлять помощь деоккупированной Херсонской
Все области Украины будут предоставлять помощь деоккупированной Херсонской
Фото: EPA

Херсонская область остро нуждается в гуманитарной помощи, власти определили приоритеты и раздали задачи остальным областям. Об этом написал 18 ноября в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Для скорейшего обеспечения населения всем необходимым мы определили три основные области, которые будут помогать Херсонской. Это Николаевская, Одесская и Днепропетровская области, уже обеспечивающие гуманитарную помощь. Их представители доставляют еду, воду, медикаменты, топливо, генераторы, технику (строительную, пожарную, "скорые", автобусы). Все области также получили задачи по обеспечению необходимой помощи, сформированной Херсонской ОВА", – сообщил Тимошенко.

Он отметил, что вчера Волынская и Закарпатская области уже отправили гуманитарные грузы. Также все области формируют бригады людей с командировочной техникой в Херсонскую область для восстановления всей инфраструктуры – энергетической, газовой, водной, дорожной и другой.

В ближайшее время посетить Херсонскую область должны главы всех областных военных администраций. Тимошенко добавил, что уже скоординирована работа по возобновлению электроснабжения. Целью поставили, чтобы свет появился уже на этой неделе.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия на юге и востоке Украины.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные находятся на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

17 ноября начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев сообщил, что на освобожденных от россиян территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей во время деоккупационных мероприятий правоохранители обнаружили 991 тело мирных жителей.

Теги: Херсонская область, гуманитарная помощь, война России против Украины, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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