В ОП назвали три основные области, которые будут помогать Херсонской

"Для скорейшего обеспечения населения всем необходимым мы определили три основные области, которые будут помогать Херсонской. Это Николаевская, Одесская и Днепропетровская области, уже обеспечивающие гуманитарную помощь. Их представители доставляют еду, воду, медикаменты, топливо, генераторы, технику (строительную, пожарную, "скорые", автобусы). Все области также получили задачи по обеспечению необходимой помощи, сформированной Херсонской ОВА", – сообщил Тимошенко.

Он отметил, что вчера Волынская и Закарпатская области уже отправили гуманитарные грузы. Также все области формируют бригады людей с командировочной техникой в Херсонскую область для восстановления всей инфраструктуры – энергетической, газовой, водной, дорожной и другой.

В ближайшее время посетить Херсонскую область должны главы всех областных военных администраций. Тимошенко добавил, что уже скоординирована работа по возобновлению электроснабжения. Целью поставили, чтобы свет появился уже на этой неделе.