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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия развернула в ОРДЛО агитационную кампанию по вступлению в ряды боевиков – украинская разведка

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По данным украинской разведки, российские оккупанты распространяют среди местных жителей пропагандистские материалы
По данным украинской разведки, российские оккупанты распространяют среди местных жителей пропагандистские материалы
Фото: depositphotos.com

Командование вооруженных сил РФ развернуло на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях агитационную кампанию по вступлению в ряды боевиков. Об этом 10 декабря сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, активная агитация ведется с 1 декабря. Российские оккупанты распространяют пропагандистские материалы (брошюры, рекламные объявления, листовки и тому подобное), а также проводят массовую рассылку агитационных смс местным жителям.

"В то же время оккупантами до 25 декабря введено временное снижение требований к кандидатам на воинскую службу в части состояния здоровья, судимости, наличия регистрационных документов и документов, удостоверяющих личность, выданных оккупационными администрациями", – говорится в сообщении.

Помимо этого, оккупационное командование усиливает давление на военных, которые не хотят продлевать контракты и планируют уволиться со службы. В частности, затягивается рассмотрение рапортов, задерживаются расчетные выплаты, не возвращаются личные документы, хранящиеся в штабах воинских частей.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, Украина, военные, оккупация, боевики, ВСУ, война на Донбассе, ОРДЛО
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