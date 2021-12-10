Россия развернула в ОРДЛО агитационную кампанию по вступлению в ряды боевиков – украинская разведка

По данным украинской разведки, активная агитация ведется с 1 декабря. Российские оккупанты распространяют пропагандистские материалы (брошюры, рекламные объявления, листовки и тому подобное), а также проводят массовую рассылку агитационных смс местным жителям.

"В то же время оккупантами до 25 декабря введено временное снижение требований к кандидатам на воинскую службу в части состояния здоровья, судимости, наличия регистрационных документов и документов, удостоверяющих личность, выданных оккупационными администрациями", – говорится в сообщении.

Помимо этого, оккупационное командование усиливает давление на военных, которые не хотят продлевать контракты и планируют уволиться со службы. В частности, затягивается рассмотрение рапортов, задерживаются расчетные выплаты, не возвращаются личные документы, хранящиеся в штабах воинских частей.