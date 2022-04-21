Россия в третий раз распространяет фейк о захвате Рубежного – Луганская ОГА

"Генштаб Украины отметил, что на 56-й день враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел поражение. Это уже третье подобное "освобождение" оккупантами Рубежного, исходя из российских лживых сводок", – написал он.
Гайдай подчеркнул, что впервые этот населенный пункт якобы перешел под контроль захватчиков 1 марта. Затем 18 марта российские военные вновь отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистке" от ВСУ. Однако 20 марта в ОГА эту информацию опровергли.
"Вчера иностранные журналисты посетили южный район Рубежного и также убедились во лжи России. Страна-фейк не остановится. Следовательно, возможно, в ближайшее время пропаганда России снова будет отчитываться о четвертом победном "освобождении" Рубежного", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".
Гайдай сообщал 19 апреля, что ВСУ отразили наступление российских оккупационных войск в Рубежном, Попасной – потери врага исчисляются десятками погибших.