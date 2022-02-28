Российские оккупанты снизили темпы наступления. Они деморализованы и несут большие потери – Генштаб ВСУ

Во время воздушно-наступательной операции военные РФ атаковали военные и гражданские аэродромы, пункты управления войсками (силами), объекты системы ПВО, важные критические объекты инфраструктуры, населенные пункты и подразделения в районах обороны.

В нарушение норм международного гуманитарного права оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.

"Вместе с тем все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу. Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления", – подчеркнули в Генштабе.

По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более пяти колонн вражеской техники и живой силы противника.

"Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность разнятся. Оккупанты нас боятся. Защитники Украины продолжают удерживать стойкую оборону", – подытожили в Генштабе.