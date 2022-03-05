Российские войска обстреляли из автоматов мирный митинг в Луганской области

"Оккупанты расстреляли мирную акцию, которая прошла с требованием покинуть наш поселок. Таких преступлений никогда не было на Новопсковщине. Чтобы людей расстреливали из автоматов. Получили огнестрельные ранения три человека и один получил побои", – написал Гаев.
Сейчас все пострадавшие находятся в Новопсковской больнице, их состояние – средней тяжести.
"Уважаемые жители общины, я призываю каждого из вас быть осторожным! Мы все должны теперь понимать, кто эти "люди". Это оккупанты, это преступники!.. Призываю вас, чтобы никто не стал жертвой действий оккупантов, быть максимально осторожными. Берегите себя!", – написал глава общины.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал видео произошедшего.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.