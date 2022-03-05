Российские войска обстреляли из автоматов мирный митинг в Луганской области

"Оккупанты расстреляли мирную акцию, которая прошла с требованием покинуть наш поселок. Таких преступлений никогда не было на Новопсковщине. Чтобы людей расстреливали из автоматов. Получили огнестрельные ранения три человека и один получил побои", – написал Гаев.

Сейчас все пострадавшие находятся в Новопсковской больнице, их состояние – средней тяжести.

"Уважаемые жители общины, я призываю каждого из вас быть осторожным! Мы все должны теперь понимать, кто эти "люди". Это оккупанты, это преступники!.. Призываю вас, чтобы никто не стал жертвой действий оккупантов, быть максимально осторожными. Берегите себя!", – написал глава общины.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал видео произошедшего.