Счастье и Станица Луганская оказались на грани гуманитарной катастрофы – ОГА

От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома Счастья и Станицы Луганской Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, русские оккупанты почти сравняли их с землей. От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры. Люди постоянно находятся в подвалах", – написал он.

По словам Гайдая, у властей нет возможности провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду. Также нет коммуникаций и возможности их восстановить.

"Обращаюсь в международные гуманитарные организации с призывом о помощи, к Красному кресту Украины. Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу!" – заявил глава ОГА.