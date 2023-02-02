Способность России выполнять контракты на оружие сильно упадет на ближайшие годы – британская разведка

Еще до вторжения доля России на международном рынке вооружений сокращалась. Теперь, столкнувшись с противоречивыми потребностями, Россия почти наверняка отдаст приоритет развертыванию своих вооружений на территории боевых действий в Украине, а не поставкам партнерам по экспорту, отмечает разведка.

Дефицит комплектующих, вероятно, сказывается на производстве техники на экспорт, такой как бронетехника, ударные вертолеты и системы ПВО, говорится в сообщении.

Способность России оказывать услуги поддержки существующих экспортных контрактов, таких как поставка запасных частей и техническое обслуживание, вероятно, будет серьезно подорвана, по крайней мере, в течение следующих трех – пяти лет, считают в британской разведке.