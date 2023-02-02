Способность России выполнять контракты на оружие сильно упадет на ближайшие годы – британская разведка

Еще до вторжения доля России на международном рынке вооружений сокращалась. Теперь, столкнувшись с противоречивыми потребностями, Россия почти наверняка отдаст приоритет развертыванию своих вооружений на территории боевых действий в Украине, а не поставкам партнерам по экспорту, отмечает разведка.
Дефицит комплектующих, вероятно, сказывается на производстве техники на экспорт, такой как бронетехника, ударные вертолеты и системы ПВО, говорится в сообщении.
Способность России оказывать услуги поддержки существующих экспортных контрактов, таких как поставка запасных частей и техническое обслуживание, вероятно, будет серьезно подорвана, по крайней мере, в течение следующих трех – пяти лет, считают в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 February 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 2, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/b8uh2GQxgk
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.
В Пентагоне заявляли, что собственных "полностью исправных" артиллерийских боеприпасов и ракет России хватит до начала 2023 года. Сейчас оккупанты используют в том числе устаревшие запасы боеприпасов, а также ищут сотрудничества с Ираном и Северной Кореей, отметили в США.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.