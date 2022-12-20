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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США обвинили ООН в "уступках российским угрозам" из-за нежелания расследовать поставки иранских дронов в РФ

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Вуд выразил беспокойство, что Россия захочет импортировать баллистические ракеты из Ирана
Вуд выразил беспокойство, что Россия захочет импортировать баллистические ракеты из Ирана
Фото: EPA

США обвинили руководство ООН в том, что оно уступило российским угрозам и не отправило делегацию в Украину для проверки используемых Россией иранских беспилотников. Об этом заявил 19 декабря заместитель посла США в ООН Роберт Вуд на заседании Совбеза ООН, посвященном резолюции по иранской ядерной сделке 2015 года, его заявление опубликовано на сайте миссии США при ООН.

Вуд подчеркнул, что резолюция по иранской ядерной сделке №2231 запрещает всем странам – даже постоянным членам Совета Безопасности ООН – передавать эти типы беспилотников из Ирана без предварительного одобрения Совета Безопасности.

"Открытое нарушение Россией резолюции №2231 будет вызывать серьезную обеспокоенность при любых обстоятельствах. Но мы крайне встревожены тем, что Россия использует эти беспилотники для нападения на гражданскую инфраструктуру Украины. Что может быть более жестоким, чем пытаться выключить свет, отключить тепло и воду для миллионов украинских семей?" – сказал он.

Заместитель посла США выразил сожаление в связи с тем, что ООН не предприняла никаких действий для  расследования о передаче Ираном беспилотников России.

"Мы разочарованы тем, что секретариат, явно уступая угрозам России, не выполнил мандат на проведение расследований, данный ему Советом. Нас также обескуражило отсутствие освещения этих нарушений в отчете координатора о выполнении резолюции №2231... 14 декабря Россия запустила против Киева рой беспилотников иранского производства. В свете этих новых событий мы вновь обращаемся к секретариату ООН с призывом задокументировать и проанализировать информацию, касающуюся этого нарушения", – сказал Вуд.

По его словам, США обеспокоены тем, что у России может даже возникнуть соблазн еще больше нарушить резолюцию №2231, импортируя баллистические ракеты из Ирана.

"Это неприемлемо. Должна быть определенная степень ответственности за открытое нарушение резолюций этого совета", – подытожил он.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

3 ноября в украинской разведке заявили, что Иран отправил в Россию новую партию из 200 дронов.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. Однако 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов. 

7 декабря агентство dpa сообщило, что Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистические ракеты.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, ООН, война, вторжение, беспилотники, расследование, война России против Украины, ракеты, безопасность, россияне
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