США обвинили ООН в "уступках российским угрозам" из-за нежелания расследовать поставки иранских дронов в РФ

Вуд подчеркнул, что резолюция по иранской ядерной сделке №2231 запрещает всем странам – даже постоянным членам Совета Безопасности ООН – передавать эти типы беспилотников из Ирана без предварительного одобрения Совета Безопасности.

"Открытое нарушение Россией резолюции №2231 будет вызывать серьезную обеспокоенность при любых обстоятельствах. Но мы крайне встревожены тем, что Россия использует эти беспилотники для нападения на гражданскую инфраструктуру Украины. Что может быть более жестоким, чем пытаться выключить свет, отключить тепло и воду для миллионов украинских семей?" – сказал он.

Заместитель посла США выразил сожаление в связи с тем, что ООН не предприняла никаких действий для расследования о передаче Ираном беспилотников России.

"Мы разочарованы тем, что секретариат, явно уступая угрозам России, не выполнил мандат на проведение расследований, данный ему Советом. Нас также обескуражило отсутствие освещения этих нарушений в отчете координатора о выполнении резолюции №2231... 14 декабря Россия запустила против Киева рой беспилотников иранского производства. В свете этих новых событий мы вновь обращаемся к секретариату ООН с призывом задокументировать и проанализировать информацию, касающуюся этого нарушения", – сказал Вуд.

По его словам, США обеспокоены тем, что у России может даже возникнуть соблазн еще больше нарушить резолюцию №2231, импортируя баллистические ракеты из Ирана.

"Это неприемлемо. Должна быть определенная степень ответственности за открытое нарушение резолюций этого совета", – подытожил он.