Суд приговорил оккупационного "главу" Бердянска к 15 годам тюрьмы

По словам Федорова, до российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Сауленко был малоизвестным предпринимателем без яркой политической карьеры. Но уже тогда он входил в пророссийскую партию "Союз левых сил" и ездил в Россию, отметил мэр.
"После полномасштабного вторжения России оккупанты, не найдя других желающих, поставили его пешкой от "оккупационных властей" в Бердянске. Гауляйтер отметился провалом псевдореферендума и вывозом украинского зерна через Бердянский порт в Россию", – написал Федоров.
Он напомнил, что недавно 10 лет тюрьмы получил гауляйтер Днепрорудного Николай Пастушенко.
"Карьерный взлет от маленького человека к руководству Кремля, то есть предателя Украины, заканчивается большим падением", – прокомментировал мэр Мелитополя.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
По данным британской разведки, назначение оккупированного Мелитополя "столицей" захваченной территории Запорожской области говорит о том, что силы РФ вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные цели в ближайшем будущем.