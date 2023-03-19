Суд приговорил оккупационного "главу" Бердянска к 15 годам тюрьмы

По словам Федорова, до российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Сауленко был малоизвестным предпринимателем без яркой политической карьеры. Но уже тогда он входил в пророссийскую партию "Союз левых сил" и ездил в Россию, отметил мэр.

"После полномасштабного вторжения России оккупанты, не найдя других желающих, поставили его пешкой от "оккупационных властей" в Бердянске. Гауляйтер отметился провалом псевдореферендума и вывозом украинского зерна через Бердянский порт в Россию", – написал Федоров.

Он напомнил, что недавно 10 лет тюрьмы получил гауляйтер Днепрорудного Николай Пастушенко.

"Карьерный взлет от маленького человека к руководству Кремля, то есть предателя Украины, заканчивается большим падением", – прокомментировал мэр Мелитополя.