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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд приговорил оккупационного "главу" Бердянска к 15 годам тюрьмы

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Суд вынес Сауленко приговор
Суд вынес Сауленко приговор
Фото: Первый Запорожский Запорожье / Telegram

Запорожский суд назначил наказание "главе" временно оккупированного Бердянска Запорожской области Александру Сауленко – 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram 19 марта.

По словам Федорова, до российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Сауленко был малоизвестным предпринимателем без яркой политической карьеры. Но уже тогда он входил в пророссийскую партию "Союз левых сил" и ездил в Россию, отметил мэр.

"После полномасштабного вторжения России оккупанты, не найдя других желающих, поставили его пешкой от "оккупационных властей" в Бердянске. Гауляйтер отметился провалом псевдореферендума и вывозом украинского зерна через Бердянский порт в Россию", – написал Федоров.

Он напомнил, что недавно 10 лет тюрьмы получил гауляйтер Днепрорудного Николай Пастушенко.

"Карьерный взлет от маленького человека к руководству Кремля, то есть предателя Украины, заканчивается большим падением", – прокомментировал мэр Мелитополя.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

По данным британской разведки, назначение оккупированного Мелитополя "столицей" захваченной территории Запорожской области говорит о том, что силы РФ вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные цели в ближайшем будущем.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Запорожская область, Бердянск, приговор, война России против Украины, суд, российские оккупанты, Иван Федоров
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