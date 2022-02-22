Таксисты из оккупированного Донецка бегут в РФ, опасаясь изъятия автомобилей – СМИ

"Многие из моих коллег научены горьким опытом 2014–2015 годов, когда у людей забирали автомобили. Поэтому знаю тех, кто выехал в Ростовскую область и оставил машины там или остался на заработках", – цитирует одного из оставшихся в "ДНР" таксистов журналист издания.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

19 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.