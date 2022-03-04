Трофейную технику легализуют после победы, украинцы могут использовать ее против врага – Арахамия

"Защитники Украины могут использовать трофейную технику и вооружение для отпора оккупанту. В этом вопросе наше государство занимает однозначную позицию: техника и вооружение, добытые в бою или брошенные агрессором, на период военного положения могут использоваться и должны привлекаться нашими силами обороны для защиты нашей территории и граждан", – написал он.

По словам нардепа, уже "после победы в войне вся трофейная техника и вооружение будут соответствующим образом учтены и легализованы".

"Теперь они должны быть немедленно использованы для обороны", – заявил Арахамия.