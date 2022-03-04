Трофейную технику легализуют после победы, украинцы могут использовать ее против врага – Арахамия

"Защитники Украины могут использовать трофейную технику и вооружение для отпора оккупанту. В этом вопросе наше государство занимает однозначную позицию: техника и вооружение, добытые в бою или брошенные агрессором, на период военного положения могут использоваться и должны привлекаться нашими силами обороны для защиты нашей территории и граждан", – написал он.
По словам нардепа, уже "после победы в войне вся трофейная техника и вооружение будут соответствующим образом учтены и легализованы".
"Теперь они должны быть немедленно использованы для обороны", – заявил Арахамия.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Российские войска атакуют также жилые кварталы, детские сады, больницы и другую гражданскую инфраструктуру, применяя в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали сотни мирных жителя, ранения получили тысячи человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек. Уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни бронемашин и другая военная техника захватчиков.
Часть техники попадает в руки украинцев невредимой, но без топлива.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции продолжают ужесточаться.