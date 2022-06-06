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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина должна быть в ЕС как можно скорее – премьер Ирландии

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Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин заявил, что Украину должны принять в Евросоюз в ближайшем будущем
Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин заявил, что Украину должны принять в Евросоюз в ближайшем будущем
Фото: EPA

Европейский союз должен принять Украину в ближайшие возможные сроки. Об этом 3 июня на совместной пресс-конференции с украинским вице-премьером Ольгой Стефанишиной заявил премьер-министр Ирландии Мишель Мартин, сообщила ирландская газета Independent.

"Мне совершенно ясно, что будущее Украины – в Европейском союзе", – сказал Мартин по итогам заседания Альянса либералов и демократов за Европу в Дублине.

Он отметил, что "жизненно важно", чтобы ЕС приняла заявку Украины, ведь эффективный способ демократии бороться с авторитарным режимом – это "действовать сообща".

Он напомнил, что страны проходят длительную процедуру для вступления в ЕС, но надеется, что Украину примут в "кратчайшие сроки".

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги говорил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины. По данным СМИ, в число противников предоставления Украине статуса кандидата входят Франция, Нидерланды и Австрия.

Теги: Украина, Ирландия, Евросоюз
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