Украина должна быть в ЕС как можно скорее – премьер Ирландии

Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин заявил, что Украину должны принять в Евросоюз в ближайшем будущем Фото: EPA

"Мне совершенно ясно, что будущее Украины – в Европейском союзе", – сказал Мартин по итогам заседания Альянса либералов и демократов за Европу в Дублине.

Он отметил, что "жизненно важно", чтобы ЕС приняла заявку Украины, ведь эффективный способ демократии бороться с авторитарным режимом – это "действовать сообща".

Он напомнил, что страны проходят длительную процедуру для вступления в ЕС, но надеется, что Украину примут в "кратчайшие сроки".