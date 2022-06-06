Украина должна быть в ЕС как можно скорее – премьер Ирландии

"Мне совершенно ясно, что будущее Украины – в Европейском союзе", – сказал Мартин по итогам заседания Альянса либералов и демократов за Европу в Дублине.
Он отметил, что "жизненно важно", чтобы ЕС приняла заявку Украины, ведь эффективный способ демократии бороться с авторитарным режимом – это "действовать сообща".
Он напомнил, что страны проходят длительную процедуру для вступления в ЕС, но надеется, что Украину примут в "кратчайшие сроки".
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги говорил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины. По данным СМИ, в число противников предоставления Украине статуса кандидата входят Франция, Нидерланды и Австрия.