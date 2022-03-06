В Харьковской области с начала вторжения войск РФ погибло 194 человека, в том числе 126 гражданских – полиция

"По состоянию на 18.00 5 марта от ранений во время артобстрелов и боевых действий погибло 194 человека, среди которых 126 гражданских, в том числе пятеро детей", – говорится в сообщении.

Погибли 35 военных Вооруженных сил Украины, четверо полицейских, шесть нацгвардейцев, четыре сотрудника Государственной пограничной службы, четыре – Харьковского национального университета Воздушных сил, один – Службы безопасности Украины, а также 14 бойцов территориальной обороны.

"Ранены во время артобстрелов 433 человека, из которых 312 – гражданские", – добавили в пресс-службе.