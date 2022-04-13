В Киевской области выявили и осмотрели более 700 тел убитых мирных жителей – полиция

"Количество выявленных и осмотренных тел погибших мирных жителей в Киевской области в результате российской агрессии составляет уже более 720 человек, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести", – сказал он.
Полиция с 24 февраля открыла 3050 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных российскими военными. В частности, во время военного положения полицейские зарегистрировали 233 уголовных производства о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также расследуют 1463 факта нарушения законов и обычаев войны.
"Правоохранители зарегистрировали более 150 фактов мародерства и уже сообщили о подозрении 35 лицам, зарегистрировали более 30 уголовных производств по коллаборационной деятельности, собрали материалы по содействию агрессору и уже сообщили о подозрении пять лицам", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.
За время оккупации Бучи российские военные убили в городе более 400 мирных жителей, сообщил 12 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города.
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла 10 апреля, что только в Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек.