В селе Шевченково Киевской области нашли тела шестерых расстрелянных жителей – Офис генпрокурора

"По данным следствия, в селе Шевченково Броварского района Киевской области военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации во время оккупации убивали мирное население. В ходе осмотра подвала на территории одного из частных домовладений обнаружены тела шести граждан с огнестрельными ранениями", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Следствие ведет Нацполиция под процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

В освобожденных населенных пунктах полиция и спасатели проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.

В Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек, сообщила 10 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, худшая среди всех населенных пунктов региона ситуация с погибшими мирными жителям в Бородянке. Глава гуманитарного направления Киевской обладминистрации Алексей Кулеба говорил, что поселка "практически нет".

В Буче найдены тела уже 403 убитых российскими оккупантами людей, сообщил 12 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города.

Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк пока не советует жителям области возвращаться домой, так как продолжаются работы по разминированию.