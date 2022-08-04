В Офисе президента Украины назвали три причины затягивания поставок Украине западного оружия

"Попробуем [назвать] три [причины], хотя наверняка их больше и все зависит от страны. Причина первая – отсутствие политической воли и смелости некоторых лидеров. Мы видели это на старте широкомасштабной войны, когда некоторые главы государств были не уверены, выстоит ли Украина. Сегодня, надеюсь, все они уверены, что Украина победит", – сказал он.

Замглавы ОП также отметил "инертность бюрократической и военно-промышленной машины некоторых стран".

"Иногда конкретные решения в государствах принимаются очень долго, даже когда уже на политическом уровне все согласовано", – объяснил Жовква.

Также, по его словам, "в некоторых странах иногда нет в достаточном количестве тех видов вооружения", о которых спрашивает Украина.

"Нам не нужно что-нибудь, мы четко знаем, что и где есть и в каком количестве может быть нами использовано. Впрочем, оружие обладает способностью исчерпываться, а для внедрения процессов производства нового оружия или новых образцов уходит немало времени", – подчеркнул Жовква.

Он рассказал, что с переговорами о предоставлении вооружения "общая тенденция в ЕС положительна, кроме одной страны, о которой мы все с вами прекрасно знаем, которая, несмотря на призывы президента Украины, отказывается не только поставлять оружие, но даже отправлять через свою территорию вооружение из других государств напрямую в Украину".

"Остальные страны пытаются сделать все возможное, и мы за это, безусловно, каждому государству благодарны. Неважно количество поставок, потому что есть страны маленькие географически, но иногда поставляют до трети или до половины своего оборонного бюджета. Здесь мы можем отметить, к примеру, балтийские государства. Сейчас каждое оборудование, каждый элемент оружия очень важен, потому что он приближает Украину к победе", – заявил Жовква.

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