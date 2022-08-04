В Офисе президента Украины назвали три причины затягивания поставок Украине западного оружия

"Попробуем [назвать] три [причины], хотя наверняка их больше и все зависит от страны. Причина первая – отсутствие политической воли и смелости некоторых лидеров. Мы видели это на старте широкомасштабной войны, когда некоторые главы государств были не уверены, выстоит ли Украина. Сегодня, надеюсь, все они уверены, что Украина победит", – сказал он.
Замглавы ОП также отметил "инертность бюрократической и военно-промышленной машины некоторых стран".
"Иногда конкретные решения в государствах принимаются очень долго, даже когда уже на политическом уровне все согласовано", – объяснил Жовква.
Также, по его словам, "в некоторых странах иногда нет в достаточном количестве тех видов вооружения", о которых спрашивает Украина.
"Нам не нужно что-нибудь, мы четко знаем, что и где есть и в каком количестве может быть нами использовано. Впрочем, оружие обладает способностью исчерпываться, а для внедрения процессов производства нового оружия или новых образцов уходит немало времени", – подчеркнул Жовква.
Он рассказал, что с переговорами о предоставлении вооружения "общая тенденция в ЕС положительна, кроме одной страны, о которой мы все с вами прекрасно знаем, которая, несмотря на призывы президента Украины, отказывается не только поставлять оружие, но даже отправлять через свою территорию вооружение из других государств напрямую в Украину".
"Остальные страны пытаются сделать все возможное, и мы за это, безусловно, каждому государству благодарны. Неважно количество поставок, потому что есть страны маленькие географически, но иногда поставляют до трети или до половины своего оборонного бюджета. Здесь мы можем отметить, к примеру, балтийские государства. Сейчас каждое оборудование, каждый элемент оружия очень важен, потому что он приближает Украину к победе", – заявил Жовква.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада, в том числе члены НАТО, увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед". В общей сложности Соединенные Штаты с учетом 17-го пакета военной помощи выделили Украине около $8,8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более $10 млрд.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.
1 августа Резников сообщил, что в Украину доставили еще четыре РСЗО HIMARS.