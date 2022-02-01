В Украине начала работу миссия Литвы по оценке потребностей в дополнительной помощи на фоне агрессии РФ

Миссию возглавляет представитель МИД Литвы, чрезвычайный и полномочный посол Йонас Даниляускас.

В ее состав входят представители аппарата правительства, министерств национальной обороны, энергетики, внутренних дел, здравоохранения, социальной безопасности и труда.

Во время пребывания в Украине миссия встретится с представителями украинских учреждений, оценит потребности Украины в помощи в разных областях и согласует механизмы ее оказания.

Планируется, что миссия проработает в Украине около месяца.