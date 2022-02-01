В Украине начала работу миссия Литвы по оценке потребностей в дополнительной помощи на фоне агрессии РФ

Миссию возглавляет представитель МИД Литвы, чрезвычайный и полномочный посол Йонас Даниляускас.
В ее состав входят представители аппарата правительства, министерств национальной обороны, энергетики, внутренних дел, здравоохранения, социальной безопасности и труда.
Во время пребывания в Украине миссия встретится с представителями украинских учреждений, оценит потребности Украины в помощи в разных областях и согласует механизмы ее оказания.
Планируется, что миссия проработает в Украине около месяца.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Литва, Латвия, Эстония и Польша призвали Запад всесторонне поддерживать Украину. Страны Балтии также заявили о намерении передать Украине Javelin и ПЗРК Stinger на фоне возможного вторжения РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.