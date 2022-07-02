Белорусские спецназовцы обратились к Лукашенко с призывом не вступать в войну и не жертвовать Беларусью "в угоду имперским амбициям Путина"

В письме белорусские военные подчеркивают, что весь личный состав бригады готов защищать границы своей страны "до последней капли крови, не считаясь с тяготами военной службы".
Однако сейчас, по словам офицеров бригады, они наблюдают "грубейшее нарушение" властями России белорусской конституции, согласно которой "Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику".
Авторы письма подчеркивают, что оккупация РФ территорий дружественной Беларуси Украины и попытка президента РФ Владимира Путина втянуть Беларусь в войну "являются ничем иным, как уничтожением суверенитета Республики Беларусь". Военные обращают внимание, что поддержка Путина в агрессии против Украины "повлечет огромные человеческие потери среди военных и гражданского населения", а вступление в войну против Украины "и стран Европы и Америки, поддерживающих ее суверенитет", надолго сделает Беларусь государством-изгоем.
"Вступление в войну на стороне России для Республики Беларусь будет настоящим самоубийством. Политическая изоляция и международные экономические санкции, которые неизбежно повлечет за собой агрессия в отношении Украины, станут губительными для нашей страны, не имеющей, в отличие от РФ, запаса прочности в виде запаса природных ресурсов", – говорится в письме.
Военные дважды подчеркивают, что готовы отдать жизнь, защищая свою Родину от агрессии, но вступая в захватническую войну против дружественного государства, потеряют право называться офицерами, "превратившись в оккупантов и военных преступников".
"Исходя из вышеизложенного, личный состав 5-й особой бригады специального назначения вооруженных сил обращается к вам, уважаемый Александр Григорьевич, с призывом не жертвовать народом Беларуси, будущим нашим детей, суверенитетом возглавляемого вами государства в угоду имперским амбициям президента Российской Федерации Владимира Путина, чуждым для всех без исключения граждан Беларуси", – написали военные.
Письмо подписали офицеры бригады, включая майоров, подполковников и полковника. Командира бригады в числе подписантов нет.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.
Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, без указания причин.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.