Белорусские спецназовцы обратились к Лукашенко с призывом не вступать в войну и не жертвовать Беларусью "в угоду имперским амбициям Путина"

Белорусские военные напомнили Лукашенко, что вступление в войну на стороне РФ для Беларуси "будет настоящим самоубийством" Фото: EPA

В письме белорусские военные подчеркивают, что весь личный состав бригады готов защищать границы своей страны "до последней капли крови, не считаясь с тяготами военной службы".

Однако сейчас, по словам офицеров бригады, они наблюдают "грубейшее нарушение" властями России белорусской конституции, согласно которой "Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику".

Авторы письма подчеркивают, что оккупация РФ территорий дружественной Беларуси Украины и попытка президента РФ Владимира Путина втянуть Беларусь в войну "являются ничем иным, как уничтожением суверенитета Республики Беларусь". Военные обращают внимание, что поддержка Путина в агрессии против Украины "повлечет огромные человеческие потери среди военных и гражданского населения", а вступление в войну против Украины "и стран Европы и Америки, поддерживающих ее суверенитет", надолго сделает Беларусь государством-изгоем.

"Вступление в войну на стороне России для Республики Беларусь будет настоящим самоубийством. Политическая изоляция и международные экономические санкции, которые неизбежно повлечет за собой агрессия в отношении Украины, станут губительными для нашей страны, не имеющей, в отличие от РФ, запаса прочности в виде запаса природных ресурсов", – говорится в письме.

Военные дважды подчеркивают, что готовы отдать жизнь, защищая свою Родину от агрессии, но вступая в захватническую войну против дружественного государства, потеряют право называться офицерами, "превратившись в оккупантов и военных преступников".

"Исходя из вышеизложенного, личный состав 5-й особой бригады специального назначения вооруженных сил обращается к вам, уважаемый Александр Григорьевич, с призывом не жертвовать народом Беларуси, будущим нашим детей, суверенитетом возглавляемого вами государства в угоду имперским амбициям президента Российской Федерации Владимира Путина, чуждым для всех без исключения граждан Беларуси", – написали военные.

Фото: gordonua.com

Фото: gordonua.com

Письмо подписали офицеры бригады, включая майоров, подполковников и полковника. Командира бригады в числе подписантов нет.