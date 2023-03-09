Зеленский анонсировал новое заседание СНБО по санкциям

"Каждый день на всех уровнях в Украине должен быть полезен нашей обороне", – убежден глава государства..
Зеленский отметил, что сейчас готовятся новые "вполне справедливые шаги" государства против тех, кто еще пытается ослаблять Украину и испытывать на прочность украинское общество.
"Вскоре состоится новое заседание СНБО, и есть соответствующие проекты санкционных решений. Внутренняя безопасность Украины – тоже первый приоритет", – добавил президент.
Он не уточнил ни сроков запланированного заседания СНБО, ни списка лиц, в отношении которых могут быть введены новые санкции.
В Украине в январе – феврале произошел ряд резонансных задержаний и других следственных действий в рамках уголовных производств, связанных с коррупцией.
Зеленский в вечернем обращении 11 февраля заявил о "значительных результатах" СБУ, ГБР и Офиса генпрокурора в защите Украины от работавшей на РФ агентуры и анонсировал дальнейшие шаги СНБО по очищению госорганов и укреплению украинских государственных институций.
Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором – Россией. Предыдущие он утвердил 19 февраля. В санкционный список вошли 333 физических лица и одно юридическое – Московская биржа.
Кроме того, в 2023 году президент своим указом ввел ограничения против 119 жителей РФ, 198 физлиц (среди которых – пропагандисты, деятели российской культуры и медиасферы), 185 физических и юридических лиц, причастных к железнодорожным перевозкам техники и солдат РФ, представителей УПЦ МП и Русской православной церкви (на оккупированных РФ территориях Украины), атомной отрасли РФ, а также 200 физлиц, в числе которых один гражданин Украины – уволенный в начале декабря 2022 года из-за "коллаборационной и предательской деятельности" заместитель главного инженера Запорожской АЭС Юрий Черничук.