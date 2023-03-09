Зеленский анонсировал новое заседание СНБО по санкциям

"Каждый день на всех уровнях в Украине должен быть полезен нашей обороне", – убежден глава государства..

Зеленский отметил, что сейчас готовятся новые "вполне справедливые шаги" государства против тех, кто еще пытается ослаблять Украину и испытывать на прочность украинское общество.

"Вскоре состоится новое заседание СНБО, и есть соответствующие проекты санкционных решений. Внутренняя безопасность Украины – тоже первый приоритет", – добавил президент.

Он не уточнил ни сроков запланированного заседания СНБО, ни списка лиц, в отношении которых могут быть введены новые санкции.