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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский назвал первый "реальный результат" визита первой леди Украины в США

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Сенаторы представили резолюцию о признании действий РФ в Украине актом геноцида после выступления первой леди в Конгрессе США, отметил Зеленский
Сенаторы представили резолюцию о признании действий РФ в Украине актом геноцида после выступления первой леди в Конгрессе США, отметил Зеленский
Фото: depositphotos.com

Сенаторы США представили проект резолюции о признании действий России в Украине актом геноцида.

Об этом 21 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Несколько месяцев тому назад наша экспертная группа под председательством [главы Офиса президента Андрея] Ермака и [экс-посла США в РФ Майкла] Макфола предложила признать действия России против Украины геноцидом. И вот, первый реальный результат визита первой леди Украины [Елены Зеленской] в Соединенные Штаты – сенаторы [Джим] Риш, [Бен] Кардин, [Роджер] Уикер, [Ричард] Блюменталь, [Роб] Портман, [Джин] Шахин и [Линдси] Грэм представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом", – сказал президент.

По словам Зеленского, сенаторы представили резолюцию вскоре после того, как первая леди Украины выступила с обращением к Конгрессу США.

"В резолюции отмечено, что действия России в Украине, включающие принудительную депортацию в Россию и целенаправленное убийство украинского гражданского населения во время массовых зверств, являются геноцидом против народа Украины", – подчеркнул президент.

Согласно проекту документа, продолжил Зеленский, Сенат США "осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины, призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа".

Кроме того, в резолюции говорится о поддержке Сенатом США трибуналов и международных уголовных расследований "по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, за военные преступления, преступления против человечности и геноцид", добавил президент Украины.

"Всеми своими террористическими атаками против украинцев и нашего государства Россия только закапывает саму себя", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/369109385329290/

Текст резолюции опубликован на сайте комитета Сената США по международным отношениям.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США.

14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.

Первой в мире признала геноцидом действия России в Украине Эстония, соответствующее решение 21 апреля принял парламент страны – Рийгикогу.

Бывший генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.

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