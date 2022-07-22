Зеленский назвал первый "реальный результат" визита первой леди Украины в США

Сенаторы представили резолюцию о признании действий РФ в Украине актом геноцида после выступления первой леди в Конгрессе США, отметил Зеленский Фото: depositphotos.com

Об этом 21 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Несколько месяцев тому назад наша экспертная группа под председательством [главы Офиса президента Андрея] Ермака и [экс-посла США в РФ Майкла] Макфола предложила признать действия России против Украины геноцидом. И вот, первый реальный результат визита первой леди Украины [Елены Зеленской] в Соединенные Штаты – сенаторы [Джим] Риш, [Бен] Кардин, [Роджер] Уикер, [Ричард] Блюменталь, [Роб] Портман, [Джин] Шахин и [Линдси] Грэм представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом", – сказал президент.

По словам Зеленского, сенаторы представили резолюцию вскоре после того, как первая леди Украины выступила с обращением к Конгрессу США.

"В резолюции отмечено, что действия России в Украине, включающие принудительную депортацию в Россию и целенаправленное убийство украинского гражданского населения во время массовых зверств, являются геноцидом против народа Украины", – подчеркнул президент.

Согласно проекту документа, продолжил Зеленский, Сенат США "осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины, призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа".

Кроме того, в резолюции говорится о поддержке Сенатом США трибуналов и международных уголовных расследований "по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, за военные преступления, преступления против человечности и геноцид", добавил президент Украины.

"Всеми своими террористическими атаками против украинцев и нашего государства Россия только закапывает саму себя", – резюмировал Зеленский.

Текст резолюции опубликован на сайте комитета Сената США по международным отношениям.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.

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