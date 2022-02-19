Зеленский о якобы украинских снарядах в Ростовской области РФ: Ложь, провокация и цинизм

"То, что показали вчера, что какие-то снаряды якобы прилетели с нашей стороны, а потом еще показали, что что-то долетело в Ростовскую область, – это все провокации, это все чистая ложь. Там нет никаких погибших, нет раненых. Это просто цинизм такого уровня, что они сами у себя что-то подрывают, стреляют. Это не первый раз с 2014 года, что поворачивается оружие и стреляют сами на временно оккупированную территорию, это просто такой цинизм", – сказал президент.
Он заявил, что Украина стремится к миру и готова обсуждать этот вопрос в любом формате.
ФСБ РФ заявила 19 февраля о двух разорвавшихся снарядах в Ростовской области РФ вблизи от украинской границы (за ней в том районе находятся оккупированные территории Луганской области). Следственный комитет России утверждал, что стреляли с территории Украины и один из взрывов якобы стал результатом использования системы "Град". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг причастность к инциденту Вооруженных сил Украины.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российская информация о якобы обстреле территории Ростовской области РФ с украинской территории является фейком.
17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились. В частности, сегодня на 17.00 боевики, по данным штаба ООС, 70 раз нарушили перемирие, в результате обстрелов погибли двое и ранены четверо украинских военнослужащих.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.