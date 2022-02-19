Зеленский о якобы украинских снарядах в Ростовской области РФ: Ложь, провокация и цинизм

Зеленский: Это просто цинизм такого уровня, что они сами у себя что-то подрывают, стреляют Фото: EPA

"То, что показали вчера, что какие-то снаряды якобы прилетели с нашей стороны, а потом еще показали, что что-то долетело в Ростовскую область, – это все провокации, это все чистая ложь. Там нет никаких погибших, нет раненых. Это просто цинизм такого уровня, что они сами у себя что-то подрывают, стреляют. Это не первый раз с 2014 года, что поворачивается оружие и стреляют сами на временно оккупированную территорию, это просто такой цинизм", – сказал президент.

Он заявил, что Украина стремится к миру и готова обсуждать этот вопрос в любом формате.

ФСБ РФ заявила 19 февраля о двух разорвавшихся снарядах в Ростовской области РФ вблизи от украинской границы (за ней в том районе находятся оккупированные территории Луганской области). Следственный комитет России утверждал, что стреляли с территории Украины и один из взрывов якобы стал результатом использования системы "Град". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг причастность к инциденту Вооруженных сил Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российская информация о якобы обстреле территории Ростовской области РФ с украинской территории является фейком.