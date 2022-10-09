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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Террористов обезвреживают. Когда прошлый раз государству-террористу позволили делать желаемое, началась Вторая мировая война

Зеленский: Украина выиграет в этой войне
Зеленский: Украина выиграет в этой войне
Фото: president.gov.ua

Террористов обезвреживают, а не ведут с ними переговоры, как это предлагают делать в случае войны России против Украины. Об этом в видеообращении по итогам 9 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, ролик размещен в YouTube Офиса президента.

"Действительно ли переговоры помогают преодолеть террор? Сейчас всем нужно честно ответить себе на этот вопрос. Террористов обезвреживают. Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасающих международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но всему международному сообществу", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "если террор останется безнаказанным, если террористу удастся запугать настолько, что кто-то в мире хочет просто согласиться закрыть глаза на террор, то именно это и будет поражением свободы, человечности и демократии".

"Именно этого хочет Россия. Именно для этого ей и нужен весь этот террор – от ракетных ударов до глобальных кризисов, спровоцированных государством-террористом. Это было уже в истории. Когда в прошлый раз другому государству-террористу разрешили делать то, к чему оно стремилось, потому что сильные мира сего испугались его террора, началась Вторая мировая война", – объяснил он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас мир объединен и "все в мире понимают, против чего на самом деле ведет Россия эту войну в Украине".

"Это российская война против всех тех ценностей, которые делают людей людьми, а жизнь – мирной. Украина выиграет в этой войне. Мы можем освободить всю нашу землю и можем поставить на место государство-террориста. Россия должна быть наказана за террор. Только это гарантирует, что противостояние не разрастется до еще большего масштаба и не перекинется на другие страны", – считает он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины и ведут контрнаступление на востоке и юге страны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, демократия, переговоры, террористы, вторжение, Вторая мировая война, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент
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