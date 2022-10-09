Зеленский: Террористов обезвреживают. Когда прошлый раз государству-террористу позволили делать желаемое, началась Вторая мировая война

"Действительно ли переговоры помогают преодолеть террор? Сейчас всем нужно честно ответить себе на этот вопрос. Террористов обезвреживают. Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасающих международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но всему международному сообществу", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "если террор останется безнаказанным, если террористу удастся запугать настолько, что кто-то в мире хочет просто согласиться закрыть глаза на террор, то именно это и будет поражением свободы, человечности и демократии".

"Именно этого хочет Россия. Именно для этого ей и нужен весь этот террор – от ракетных ударов до глобальных кризисов, спровоцированных государством-террористом. Это было уже в истории. Когда в прошлый раз другому государству-террористу разрешили делать то, к чему оно стремилось, потому что сильные мира сего испугались его террора, началась Вторая мировая война", – объяснил он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас мир объединен и "все в мире понимают, против чего на самом деле ведет Россия эту войну в Украине".

"Это российская война против всех тех ценностей, которые делают людей людьми, а жизнь – мирной. Украина выиграет в этой войне. Мы можем освободить всю нашу землю и можем поставить на место государство-террориста. Россия должна быть наказана за террор. Только это гарантирует, что противостояние не разрастется до еще большего масштаба и не перекинется на другие страны", – считает он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)