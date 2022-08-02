Зеленский: Украинская артиллерия и разведка ощутимо снизили огневой потенциал оккупантов

ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 вражеских складов с боеприпасами Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Ситуация на поле боя за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Продолжаются жестокие бои на Донбассе, в Харьковской области, продолжается борьба за юг нашего государства", – сказал он.

Президент Украины описал ситуацию с использование артиллерии.

"Украинская артиллерия и разведка уже сделали многое для того, чтобы снизить огневой потенциал оккупантов, и это ощущается. Хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, которые разрушают российскую логистику, уничтожают боезапас оккупантов и не оставляют оккупантам ни одного безопасного места на нашей земле", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил "всех, кто поставляет Украине современную и эффективную артиллерию, ракетные системы".

"Сила демократического мира хорошо чувствуется на поле боя в Украине в эти недели", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)