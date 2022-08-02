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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Украинская артиллерия и разведка ощутимо снизили огневой потенциал оккупантов

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ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 вражеских складов с боеприпасами
ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 вражеских складов с боеприпасами
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины ведут жестокие бои с российскими оккупантами. Об этом в видеообращении по итогам 1 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Ситуация на поле боя за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Продолжаются жестокие бои на Донбассе, в Харьковской области, продолжается борьба за юг нашего государства", – сказал он.

Президент Украины описал ситуацию с использование артиллерии.

"Украинская артиллерия и разведка уже сделали многое для того, чтобы снизить огневой потенциал оккупантов, и это ощущается. Хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, которые разрушают российскую логистику, уничтожают боезапас оккупантов и не оставляют оккупантам ни одного безопасного места на нашей земле", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил "всех, кто поставляет Украине современную и эффективную артиллерию, ракетные системы".

"Сила демократического мира хорошо чувствуется на поле боя в Украине в эти недели", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 и HIMARS с ракетами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

25 июля министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

1 августа стало известно о получении Украиной еще четырех РСЗО HIMARS, а также доставке из Германии трех РСЗО MARS ІІ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, оружие, война, Донбасс, военные, оккупация, Вооруженные силы Украины, разведка, боеприпасы, артиллерия, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, деоккупация
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