Зеленский: Украинская артиллерия и разведка ощутимо снизили огневой потенциал оккупантов

"Ситуация на поле боя за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Продолжаются жестокие бои на Донбассе, в Харьковской области, продолжается борьба за юг нашего государства", – сказал он.
Президент Украины описал ситуацию с использование артиллерии.
"Украинская артиллерия и разведка уже сделали многое для того, чтобы снизить огневой потенциал оккупантов, и это ощущается. Хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, которые разрушают российскую логистику, уничтожают боезапас оккупантов и не оставляют оккупантам ни одного безопасного места на нашей земле", – подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил "всех, кто поставляет Украине современную и эффективную артиллерию, ракетные системы".
"Сила демократического мира хорошо чувствуется на поле боя в Украине в эти недели", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 и HIMARS с ракетами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
25 июля министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.
1 августа стало известно о получении Украиной еще четырех РСЗО HIMARS, а также доставке из Германии трех РСЗО MARS ІІ.