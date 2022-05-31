ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что Украина действует "по многим векторам", чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС

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Зеленский: Некоторые дружественные государства пока немного скептически относятся к нашему быстрому шансу по поводу Евросоюза
Зеленский: Некоторые дружественные государства пока немного скептически относятся к нашему быстрому шансу по поводу Евросоюза
Фото: EPA

Украина работает над получением статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 31 мая в Киеве во время пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленский поблагодарил Чапутову и президента Польши Анджея Дуду, которые решили убеждать европейские государства поддержать предоставление Украине статуса кандидата.

"Госпожа президент сообщила мне, что уже состоялись несколько звонков и общение с дружественными государствами, которые пока немного скептически относятся к нашему быстрому шансу по поводу Евросоюза. А так, в принципе, все публично положительно относятся. Ну, почти все. Мы будем верить и действуем по многим векторам, чтобы получить справедливый статус по поводу кандидатства в ЕС", – заявил он.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

31 мая премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что "почти все крупные государства ЕС, кроме Италии", выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: евроинтеграция, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, Зузана Чапутова
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