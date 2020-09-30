Байден: Трамп – щенок Путина

Президент США Дональд Трамп отказывается говорить российскому лидеру Владимиру Путину об убийствах американских солдат, заявил бывший вице-президент США Джо Байден.

Байден сказал, что Трамп (на фото) сделал страну более "больной, бедной, разделенной и жестокой" Фото: ЕРА

Бывший вице-президент США Джо Байден назвал действующего президента США Дональда Трампа "щенком" российского президента Владимира Путина.

"Он щенок Путина. Он отказывается говорить Путину о наказании за убийства американских солдат", – сказал Байден во время предвыборных дебатов в Кливленде, отвечая на вопрос, почему американцы должны за него голосовать, а не за Трампа. Трансляцию вел телеканал CNBC.

Байден утверждает, что, будучи вице-президентом США, во время общения с Путиным дал ему понять: США "ничего не возьмут из его рук".

Трамп сделал страну более "больной, бедной, разделенной и жестокой", сказал Байден.

"Когда я был вице-президентом, мы унаследовали рецессию. Меня попросили исправить его. Я это сделал. Мы оставили ему бурно развивающуюся экономику, и он вызвал рецессию", – добавил он.

Трамп и Байден баллотируются на пост президента США. В ночь на 30 сентября они провели первый из трех раундов очных встреч Трампа и Байдена. Из расписания следует, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября.