Больше половины американцев хотят, чтобы Трампу запретили занимать госдолжности – опрос

54% американцев считают, что президенту США Дональду Трампу следует предъявить уголовное обвинение в подстрекательстве к беспорядкам за то, что он побудил своих сторонников идти к Капитолию. Об этом говорится в опросе телеканала ABC News и издания The Washington Post.

56% американцев выступают за то, чтобы запретить президенту США Дональду Трампу занимать выборную госдолжность снова. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса телеканала ABC News и издания The Washington Post.

89% респондентов осудили события в Капитолии, а 71% считают, что Трамп по крайней мере частично несет за них ответственность

Также 54% респондентов считают, что Трампу следует предъявить уголовное обвинение в подстрекательстве к беспорядкам за то, что он побудил своих сторонников идти к Капитолию. Более 66% считают, что он вел себя безответственно в своих заявлениях и действиях после выборов.

Половина опрошенных (51%) заявили, что события прошлой недели в Вашингтоне снизили их уверенность в стабильности демократии в Соединенных Штатах.

Опрос ABC News / Washington Post проводился по телефону в период 10–13 января 2021 года среди случайной национальной выборки из 1002 взрослых американцев. Результаты имеют погрешность выборки 3,5 процентных пункта.

Телеканал отмечает, что под конец своей каденции рейтинг одобрения Трампа опустился до показателя в 38%. Не одобряют действия американского президента 60% опрошенных, такой же показатель фиксировали и в августе 2018 года.

ABC подчеркивает, что средний рейтинг одобрения деятельности Трампа является самым низким для любого президента в современных опросах с 1939 года и он является первым президентом США в этот период, никогда не получившим одобрения большинства.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти". Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – еще в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.