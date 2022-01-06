Боррель: Ожидаем, что присутствие иностранных сил не будет подрывать независимость Казахстана

Боррель: Присутствие иностранных войск на территории другого государства – это то, за чем мы должны наблюдать с предосторожностью Фото: EPA

"Мы ожидаем, что присутствие иностранных сил не будет подрывать независимость Казахстана. Поскольку сейчас речь идет о выполнении соглашения между независимыми государствами, нам нечего сказать. Но в любом случае присутствие иностранных войск на территории другого государства – это то, за чем мы должны наблюдать с предосторожностью", – сказал он.

Глава европейской дипломатии заявил, что ЕС по-прежнему призывает власти Казахстана проявить сдержанность в реакции на протесты.

"Мы уже призывали правительство к сдержанности в контроле за демонстрантами. Не похоже, чтобы это имело место, ведь десятки людей убиты и есть жертвы среди сил безопасности", – заявил Боррель.