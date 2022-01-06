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Боррель: Ожидаем, что присутствие иностранных сил не будет подрывать независимость Казахстана

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Боррель: Присутствие иностранных войск на территории другого государства это то, за чем мы должны наблюдать с предосторожностью
Боррель: Присутствие иностранных войск на территории другого государства – это то, за чем мы должны наблюдать с предосторожностью
Фото: EPA

В Европейском союзе знают о введении иностранных миротворческих сил в Казахстан с согласия властей этой страны и ожидают, что они не будут подрывать независимость государства. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время общения с журналистами в Киеве 6 января, пишет "Европейская правда".

"Мы ожидаем, что присутствие иностранных сил не будет подрывать независимость Казахстана. Поскольку сейчас речь идет о выполнении соглашения между независимыми государствами, нам нечего сказать. Но в любом случае присутствие иностранных войск на территории другого государства – это то, за чем мы должны наблюдать с предосторожностью", – сказал он.

Глава европейской дипломатии заявил, что ЕС по-прежнему призывает власти Казахстана проявить сдержанность в реакции на протесты.

"Мы уже призывали правительство к сдержанности в контроле за демонстрантами. Не похоже, чтобы это имело место, ведь десятки людей убиты и есть жертвы среди сил безопасности", – заявил Боррель.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране.

6 января полиция Казахстана сообщила о ликвидации "десятков" участников протестов, которые, по информации правоохранителей, пытались захватывать государственные здания в Алматы. По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали более 1 тыс. человек.

В МВД Казахстана 5 января заявляли о восьми погибших правоохранителях. 6 января СМИ сообщали о 13-ти погибших силовиках.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Казахстан, миротворцы, Евросоюз, ОДКБ, Жозеп Боррель, Касым-Жомарт Токаев, протесты в Казахстане 2022
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