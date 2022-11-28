Бывший офицер КГБ Попов: Руководство ФСБ сейчас крутится как уж на сковородке. Они понимают, куда все идет, но куда Вову пристроить, не знают

"Какая политическая власть, таков и инструмент. Крайне редко бывает так, что спецслужбы восстают против той партийной верхушки, которая ими правит. Бывает такое", – отметил он.

Гордон предложил Попову смоделировать ситуацию, когда он – руководитель спецслужбы и понимает, что в войне президента РФ Владимира Путина против Украины "все летит к чертовой матери", какие его действия.



"Пулю в голову… Я думаю, что они [ФСБ] тоже сейчас крутятся, как уж на сковородке. Именно крутятся. Не глупые люди там всегда работали и работают. Они понимают, куда все идет. Но куда Вову пристроить, они тоже не знают. Не знают. Ставленники-то они его. Я не думаю, что там большое количество зрелых сил внутри ФСБ либо внешней разведки, которые могли бы серьезно повлиять на эту ситуацию. Не думаю. Попросту быстренько задушат все это на корню", – ответил бывший офицер КГБ.

Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер". Полный текст интервью

ВИДЕО