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Бывший офицер КГБ Попов: Руководство ФСБ сейчас крутится как уж на сковородке. Они понимают, куда все идет, но куда Вову пристроить, не знают

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Cистема управления, которую построил в РФ Путин, рушится на фоне поражения российской армии в Украине, отметили в украинском МВД
Cистема управления, которую построил в РФ Путин, рушится на фоне поражения российской армии в Украине, отметили в украинском МВД
Фото: EPA

Любая специальная служба – это инструмент политической власти. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал офицер Комитета государственной безопасности СССР в отставке Владимир Попов.

"Какая политическая власть, таков и инструмент. Крайне редко бывает так, что спецслужбы восстают против той партийной верхушки, которая ими правит. Бывает такое", – отметил он.

Гордон предложил Попову смоделировать ситуацию, когда он – руководитель спецслужбы и понимает, что в войне президента РФ Владимира Путина против Украины "все летит к чертовой матери", какие его действия.

"Пулю в голову… Я думаю, что они [ФСБ] тоже сейчас крутятся, как уж на сковородке. Именно крутятся. Не глупые люди там всегда работали и работают. Они понимают, куда все идет. Но куда Вову пристроить, они тоже не знают. Не знают. Ставленники-то они его. Я не думаю, что там большое количество зрелых сил внутри ФСБ либо внешней разведки, которые могли бы серьезно повлиять на эту ситуацию. Не думаю. Попросту быстренько задушат все это на корню", – ответил бывший офицер КГБ.

Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер". Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник ГУР МО Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, ФСБ, КГБ, угрозы, спецслужбы, война России против Украины, президент, интервью, власть, будущее, перспективы, Владимир Попов
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