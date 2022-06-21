Decathlon в России закроет магазины и продажи на сайте

Объявления о том, что 26 июня – последний день работы магазинов в России, размещено в помещениях магазинов.

На сайте сети также есть информация о предстоящем закрытии. Отмечается, что начиная с 22.00 26 июня работа интернет-магазина будет приостановлена, как и работа магазинов.

"Из-за внешних условий у нас нет возможности обеспечивать поставки товаров. До 10 июля можно будет сделать возврат в нескольких магазинах Decathlon. Они будут открыты только на возврат товаров", – сообщила пресс-служба компании.