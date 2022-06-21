Decathlon в России закроет магазины и продажи на сайте

Объявления о том, что 26 июня – последний день работы магазинов в России, размещено в помещениях магазинов.
На сайте сети также есть информация о предстоящем закрытии. Отмечается, что начиная с 22.00 26 июня работа интернет-магазина будет приостановлена, как и работа магазинов.
"Из-за внешних условий у нас нет возможности обеспечивать поставки товаров. До 10 июля можно будет сделать возврат в нескольких магазинах Decathlon. Они будут открыты только на возврат товаров", – сообщила пресс-служба компании.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.