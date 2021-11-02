Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси

Аккаунт Googlе, в том числе почту, Следком Беларуси восстановить не сможет, как и канал. Доступными остались официальные ресурсы органа.

Гончарова отмечает, что на YouTube-канал Следкома Беларуси было подписано 23 тыс. человек.

Теперь СК будет использовать другие ресурсы и сервисы для своих роликов.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В октябре США ввели санкции против белорусских чиновников. В декабре Соединенные Штаты расширили санкции в отношении белорусских властей.

19 февраля США и Великобритания ввели новые санкции против Беларуси. Государственный департамент США наложил визовые ограничения на 43 граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии. В санкционный список Британии вошли 27 человек – чиновники, сотрудники правоохранительных органов и государственных СМИ.