Губернатор Курской области РФ заявил об обстреле спиртзавода в приграничном селе. Он говорит, есть погибший

"На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые", – написал Старовойт.
Также, по его словам, в поселке есть очаги возгорания. Губернатор также заявил, что несколько домов повреждены и опубликовал фото последствий обстрела села.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
В марте в областях РФ, которые граничат с Украиной, начали происходить взрывы и пожары на объектах инфраструктуры и складах боеприпасов.
Так, 1 апреля в Белгороде горела нефтебаза, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Местные власти заявляли, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте". Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности к этому Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк связал происходящее с кармой за убийства украинских детей. Он считает, что Россия перенесет боевые действия на свою территорию – это произойдет из-за интенсивности войны, которую РФ "предложила" миру.