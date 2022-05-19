Губернатор Курской области РФ заявил об обстреле спиртзавода в приграничном селе. Он говорит, есть погибший

"На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые", – написал Старовойт.

Также, по его словам, в поселке есть очаги возгорания. Губернатор также заявил, что несколько домов повреждены и опубликовал фото последствий обстрела села.