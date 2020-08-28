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Лукашенко о вводе войск из России: Мы с Путиным понимаем, что может быть, если прозеваем

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь сама в состоянии защитить себя. Он также сказал, что в случае его свержения страна превратится в театр боевых действий.

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"Беларусь это трамплин в Россию", заявил Лукашенко
"Беларусь – это трамплин в Россию", заявил Лукашенко
Фото: EPA

Россия подготовила вооруженный резерв силовиков для Беларуси, потому что власти двух стран понимают, к чему могут привести протесты против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом Лукашенко заявил на встрече с работниками ООО "Савушкин-Орша" 28 августа, сообщила пресс-служба президента Беларуси. 

Он высказал уверенность, что если его свергнут, страна превратится в театр боевых действий.

"Им [странам Запада] не Беларусь нужна. Беларусь – это трамплин, как обычно, в Россию… Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", – подчеркнул Лукашенко.

По информации пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова резерв силовиков состоит из частей, которые "cмогут воспрепятствовать экстремистским действиям в Беларуси". 

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Десятки людей остаются в СИЗО.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. Белорусский правозащитный центр "Весна" задокументировал более 600 фактов насилия со стороны силовых структур и собирается передать эту информацию в Комитет ООН против пыток.

В четверг, 27 августа, за "административные нарушения" задержали 114 человек, в том числе 50 журналистов. 

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. Она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, Минск, переговоры, силовики, протесты в Беларуси
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