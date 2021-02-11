Лукашенко планирует встретиться с Путиным в Сочи. Будет просить $3 млрд – СМИ

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко собирается до конца февраля с визитом в Россию, где встретится с президентов РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. В сентябре прошлого года Россия выделила Беларуси кредит в $1,5 млрд. Источники "Коммерсанта" отмечают, что Лукашенко будет вести переговоры о получении $3 млрд.

В сентябре 2020 года Лукашенко (слева) и Путин встретились в Сочи Фото: EPA

Cчитающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко до конца февраля планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 11 февраля сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Одной из тем встречи станет получение Беларусью кредита. По информации издания, речь идет о $3 млрд. Белорусская сторона хотела бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС, сообщили источники "Коммерсанта".

Даты визита еще не согласованы, обсуждается 22-е и 25 февраля, местом проведения переговоров выбран город Сочи.

14 сентября 2020 года Лукашенко посетил с рабочим визитом Россию, встреча с Путиным прошла в Сочи. Итогом встречи стало выделение Беларуси кредита в $1,5 млрд.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, который находится при власти с 1994 года, за него проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла лидер оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.



