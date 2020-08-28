Лукашенко заявил, что в его поддержку на митинги вышли 3 млн человек. СМИ подсчитали, что цифра преувеличена

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его электорат "более спокойный" – ветераны, пенсионеры, специалисты.

Чтобы получить поддержку на митингах, о которой Лукашенко заявил, за него ежедневно на улицы должны были выходить 250 тыс. человек Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около 3 млн человек". Портал TUT.BY подсчитал, что эта цифра может быть преувеличена примерно в 10 раз.

"Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей – 80%, которые за нас проголосовали", – заявил Лукашенко 27 августа.

По информации TUT.BY, чтобы получить такое количество людей, ежедневно с 16 августа, когда состоялся первый официальный митинг, по 27 августа в поддержку Лукашенко должно было выходить по 250 тыс. человек.

"По данным Национального статистического комитета, на 20 февраля 2020 года население Беларуси составило 9 413 446 человек. То есть 250 тыс. – это примерно 2,65% от населения. Три миллиона – около 31% населения", – пишет портал.

Авторы статьи проанализировали данные из открытых источников и пришли к выводу, что за Лукашенко по всей Беларуси выходило 360 тыс. человек.

"В отсутствие четкой статистики сложно утверждать, сколько людей действительно выходило на улицы "в поддержку мира, спокойствия и действующего президента". Если принять за данность, что каждые сутки по всей стране в митингах участвуют по 30 тыс. человек (как указало один раз МВД), то все равно получится 360 тысяч человек, что, разумеется, меньше, чем три миллиона", – резюмирует сайт.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. Белорусский правозащитный центр "Весна" задокументировал более 600 фактов насилия со стороны силовых структур и собирается передать эту информацию в Комитет ООН против пыток.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. Она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

Россия по просьбе Лукашенко уже сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям в разгоне "экстремистских элементов".