Мать Саакашвили: Иногда, глядя на сына, я думаю: "Боже мой! Сколько ему осталось?"

"Главное – чтобы он продержался. Сейчас я иногда, глядя на него, думаю: "Боже мой, сколько ему осталось?" Потому что у него очень тяжелое состояние. Не знаю. Иногда, опять же, вот вопрос: он не должен был приезжать, должен был приезжать? Я как мама считаю, что он не должен был", – отметила Аласания.

В то же время она подчеркнула, что у Саакашвили было другое мнение на этот счет.

"Он на это смотрит как политик. Он политическое решение принял. Он решил спасать свою страну. Он приехал не проливать кровь, как сказал наш премьер, а он приехал, чтобы поддержать то соглашение, которое было оппозиционерами с [председателем Европейского совета] Шарлем Мишелем достигнуто. Они вот все сидели вместе и договорились, что вот так должно быть. Тогда были выборы в Грузии, и он хотел просто поддержать это дело. Никаких мыслей у него о кровопролитии не было. Это так на него не похоже..." – сказала Аласания.

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