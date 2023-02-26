Мать Саакашвили: Иногда, глядя на сына, я думаю: "Боже мой! Сколько ему осталось?"

"Главное – чтобы он продержался. Сейчас я иногда, глядя на него, думаю: "Боже мой, сколько ему осталось?" Потому что у него очень тяжелое состояние. Не знаю. Иногда, опять же, вот вопрос: он не должен был приезжать, должен был приезжать? Я как мама считаю, что он не должен был", – отметила Аласания.
В то же время она подчеркнула, что у Саакашвили было другое мнение на этот счет.
"Он на это смотрит как политик. Он политическое решение принял. Он решил спасать свою страну. Он приехал не проливать кровь, как сказал наш премьер, а он приехал, чтобы поддержать то соглашение, которое было оппозиционерами с [председателем Европейского совета] Шарлем Мишелем достигнуто. Они вот все сидели вместе и договорились, что вот так должно быть. Тогда были выборы в Грузии, и он хотел просто поддержать это дело. Никаких мыслей у него о кровопролитии не было. Это так на него не похоже..." – сказала Аласания.
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Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, у него есть украинское гражданство.
В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что за время заключения у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. Саакашвили утверждает, что во время ареста он был отравлен. В организме политика нашли следы висмута, бария, ртути и мышьяка.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.
Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине. Польша тоже высказывала готовность принять его на лечение.