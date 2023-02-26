Мать Саакашвили: Испытывает ли Путин радость оттого, что Михаил в тюрьме? Безусловно

Аласания отметила, что Путин был недоволен тем, что Грузии удалось сохранить свою государственность Фото: ЕРА

"Безусловно. Это когда, знаете, в 2008 году, когда закончилась эта война пятидневная... Это имело тяжелые последствия, конечно, но вот тогда он [Путин] был очень злой, что все-таки удалось сохранить грузинскую государственность тогда, несмотря ни на что. И он тогда сказал, что, в общем, он ему [Саакашвили] покажет. "Ничего, ничего. Мы ему покажем", – отметила Аласания.

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Российско-грузинская война началась 8 августа 2008 года. Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. 26 августа 2008 года Россия признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств, Грузия считает их оккупированными территориями.

После войны Грузия разорвала с РФ дипломатические отношения. С декабря 2012 года представители Москвы и Тбилиси проводят лимитированные двусторонние переговоры в Праге. Грузинские власти заявляют, что восстановление отношений с Россией невозможно, пока не будут освобождены оккупированные территории.