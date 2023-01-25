МИД Германии потроллил Лаврова: Он находится в Африке не для того, чтобы увидеть леопардов

"Министр иностранных дел России Лавров находится в Африке не для того, чтобы увидеть леопардов, а для того, чтобы прямо заявить, что партнеры Украины "хотят уничтожить все русское". Со всеми его "доказательствами", – отметили в дипломатическом ведомстве ФРГ.
Также в немецком МИД обнародовали изображение пустынной африканской саванны.
"Здесь ничего нет", – подписана картинка.
Вероятно, каламбур с "леопардами" связан с обсуждаемой темой поставок Украине немецких танков Leopard 2 и неоднократными заявлениями российской верхушки (в том числе Лаврова) о неприемлемости военной помощи Запада Украине.
There is none. 2/3 pic.twitter.com/9yAB6RJbmP— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) January 24, 2023
По сообщению AP, Лавров использовал свое африканское турне в январе 2023 года, чтобы в очередной раз обвинить Запад и Украину в отказе от переговоров с РФ. При этом он упомянул переговоры в марте 2022 года в Стамбуле, когда, по версии МИД РФ, партнеры якобы отговорили Украину принять уже почти согласованные договоренности.
Лавров, пишет агентство, повторил ранее сделанные им заявления о том, что Запад якобы несет ответственность за скачок мировых цен на продовольствие.
АР подчеркивает, что это второй визит российского министра в Африку за последние шесть месяцев, поскольку Москва стремится заручиться поддержкой африканских стран.
Во время своего африканского турне в прошлом году Лавров посетил Эфиопию, Египет, Уганду и Республику Конго. В январе целью его визита стали переговоры с руководством Южно-Африканской Республики и посещение нескольких других африканских стран.
По информации агентства, ожидалось, что развязанная Россией война в Украине и ее влияние на 1,3 млрд жителей Африки, в том числе рост цен на нефть и продукты питания, займут центральное место во время переговоров Лаврова в ЮАР.
Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для выхода на границы 23 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ нужно получить от союзников 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц.
Пока официально о решении передать Украине танки объявила только Великобритания. Она намерена поставить Украине 14 британских танков Challenger 2.
Ожидалось, что по итогам восьмого заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн", которое состоялось 20 января, будет объявлено о предоставлении Украине немецких танков Leopard, но глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники не достигли договоренности.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине были готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял. По данным Bloomberg, Германия даст разрешение на передачу Украине танков Leopard 25 января.
Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран. Среди них – Польша, которая хочет передать Украине 14 танков Leopard 2. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине".
Канцлер Германии Олаф Шольц, аргументируя затягивание с передачей Украине танков, заявил, что Германия пойдет на такой шаг, если это сделают "друзья и союзники". 24 января СМИ сообщили, что США рассматривают возможность передачи Украине танков Abrams, чтобы таким образом подтолкнуть Германию к поставкам Украине Leopard 2.