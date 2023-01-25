МИД Германии потроллил Лаврова: Он находится в Африке не для того, чтобы увидеть леопардов

"Министр иностранных дел России Лавров находится в Африке не для того, чтобы увидеть леопардов, а для того, чтобы прямо заявить, что партнеры Украины "хотят уничтожить все русское". Со всеми его "доказательствами", – отметили в дипломатическом ведомстве ФРГ.

Также в немецком МИД обнародовали изображение пустынной африканской саванны.

"Здесь ничего нет", – подписана картинка.

Вероятно, каламбур с "леопардами" связан с обсуждаемой темой поставок Украине немецких танков Leopard 2 и неоднократными заявлениями российской верхушки (в том числе Лаврова) о неприемлемости военной помощи Запада Украине.

По сообщению AP, Лавров использовал свое африканское турне в январе 2023 года, чтобы в очередной раз обвинить Запад и Украину в отказе от переговоров с РФ. При этом он упомянул переговоры в марте 2022 года в Стамбуле, когда, по версии МИД РФ, партнеры якобы отговорили Украину принять уже почти согласованные договоренности.

Лавров, пишет агентство, повторил ранее сделанные им заявления о том, что Запад якобы несет ответственность за скачок мировых цен на продовольствие.

АР подчеркивает, что это второй визит российского министра в Африку за последние шесть месяцев, поскольку Москва стремится заручиться поддержкой африканских стран.

Во время своего африканского турне в прошлом году Лавров посетил Эфиопию, Египет, Уганду и Республику Конго. В январе целью его визита стали переговоры с руководством Южно-Африканской Республики и посещение нескольких других африканских стран.

По информации агентства, ожидалось, что развязанная Россией война в Украине и ее влияние на 1,3 млрд жителей Африки, в том числе рост цен на нефть и продукты питания, займут центральное место во время переговоров Лаврова в ЮАР.