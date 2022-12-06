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МИД Польши о попытках переговоров с Путиным: Чем больше звонков, тем сильнее он себя чувствует. Считает, что Запад проявляет слабость

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Путин (на фото) считает, что если его зовут, то становятся слабее, отметил Пшидач
Путин (на фото) считает, что если его зовут, то становятся слабее, отметил Пшидач
Фото: EPA

Политика изоляции России из-за ее войны против Украины может достичь желаемых целей. Такое мнение 6 декабря в эфире RMF FM высказал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач. Видеозапись его ответа опубликована в Twitter СМИ.

"Мы критически относимся ко всем этим призывам, попыткам переговоров, потому что это только укрепляет [президента РФ] Владимира Путина. Он считает: если меня зовут, то становятся слабее, значит, я должен продолжать свою политику", – отметил Пшидач.

1 декабря президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что если Путин готов положить конец войне в Украине, то и США готовы заняться дипломатией, в том числе потенциально переговорив с Путиным.

2 декабря телефонный разговор с Путиным провел канцлер Германии Олаф Шольц. Он осудил российские удары по гражданской инфраструктуре Украины и призвал президента России к скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск.

3 декабря в интервью телеканалу TF1 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине.

"Путин имеет такую психическую конструкцию, которая через любые попытки с ним связаться, приручить укрепляет его внутренне. Он считает, что таким образом Запад проявляет слабость. Так что чем больше таких звонков, тем сильнее себя чувствует внутренне Владимир Путин", – подчеркнул Пшидач.

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, МИД Польши, переговоры, ультиматум, война России против Украины, президент, безопасность, интервью, Марцин Пшидач
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