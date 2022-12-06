МИД Польши о попытках переговоров с Путиным: Чем больше звонков, тем сильнее он себя чувствует. Считает, что Запад проявляет слабость

Путин (на фото) считает, что если его зовут, то становятся слабее, отметил Пшидач Фото: EPA

"Мы критически относимся ко всем этим призывам, попыткам переговоров, потому что это только укрепляет [президента РФ] Владимира Путина. Он считает: если меня зовут, то становятся слабее, значит, я должен продолжать свою политику", – отметил Пшидач.

1 декабря президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что если Путин готов положить конец войне в Украине, то и США готовы заняться дипломатией, в том числе потенциально переговорив с Путиным.

2 декабря телефонный разговор с Путиным провел канцлер Германии Олаф Шольц. Он осудил российские удары по гражданской инфраструктуре Украины и призвал президента России к скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск.

3 декабря в интервью телеканалу TF1 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине.

"Путин имеет такую психическую конструкцию, которая через любые попытки с ним связаться, приручить укрепляет его внутренне. Он считает, что таким образом Запад проявляет слабость. Так что чем больше таких звонков, тем сильнее себя чувствует внутренне Владимир Путин", – подчеркнул Пшидач.