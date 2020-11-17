Микрорайон под Минском третий день без воды. Жители связывают это со своей гражданской позицией

В микрорайне Новая Боровая под Минском утром 15 ноября начались перебои с водой. В минском водоканале жителям микрорайона сказали, что "ждут указания сверху".

В микрорайоне Новая Боровая под Минском отменили занятия в школе и детских садах из-за отстутствия воды, также у людей нет отопления. Об этом 17 ноября сообщил белорусский портал TUT.by.

По информации журналистов, проблемы с водой начались утром 15 ноября, в день, когда в Беларуси проходила воскресная акция протеста. Местные жители звонили в водоканал, воду ненадолго включили, но потом она опять пропала.

"В "Минскводоканале" говорят, что ничего не знают, а потом, спустя определенное количество звонков жителей, проговариваются, что ждут указания сверху", – рассказал один из жителей микрорайона.

По данным TUT.by, люди считают, что проблема с подачей воды и ее затянувшееся решение могут быть связаны с их активной гражданской позицией и бело-красно-белой символикой, которую они вывешивают во дворах.

Журналисты попытались получить комментарий об отсутствии воды в Новой Боровой в минском облисполкоме, в ведении которого находится этот вопрос, однако им это не удалось.

"В миноблисполкоме заместитель руководителя, курирующий вопросы ЖКХ, на больничном. В пресс-службе сказали, что никто в миноблисполкоме ситуацию не прокомментирует", – отметил портал.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

В Беларуси с мая 2020 года завели 900 уголовных дел, связанных с выборами президента страны.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.