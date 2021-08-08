Минобороны Беларуси заявило, что "лагерь для политзаключенных", о котором сообщал CNN, – военная база, существующая порядка 70 лет

В минобороны Беларуси, комментируя расследование о возможном лагере, предложили американским журналистам приехать в страну Фото: depositphotos.com

Журналисты утверждали, что лагерь расположен в лесу примерно в часе езды от столицы Беларуси, на месте бывшего советского ракетного хранилища площадью более 80 га.

В минобороны говорят, что это территория воинской части – 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения вооруженных сил Беларуси. Там раскритиковали расследование американского канала и заявили, что "каждый ребенок в поселке Новоколосово прекрасно знает эту воинскую часть, она находится здесь с 50-х годов прошлого века".

Оборонное ведомство Беларуси в подтверждение процитировало начальника части Александра Бабенко, а также Дмитрия Шинкова – утверждается, что это местный житель.

В ведомстве заявили, что готовы принять журналистов CNN, чтобы они могли "завершить расследование".