Мэр Минска потребовал "принять меры" против украинских товаров на полках магазинов

По словам мэра Минска, товары из Украины, Литвы и Польши стоят на "лучших полках" в городе Фото: depositphotos.com

По его словам, товары из Украины, Литвы и Польши стоят на "лучших полках" в Минске, в то время как отечественную продукцию "надо еще поискать".

Кухарев заявил, что "жестко поставил перед сетями вопрос: либо ситуация меняется, либо будут принимать меры". Какие именно меры ждут супермаркеты, он не уточнил.