"Нечем поделиться". В МИД Китая ответили на вопрос о возможных переговорах Си Цзиньпина с Зеленским

Об этом 24 марта на пресс-конференции заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, ее цитирует сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Представитель российского пропагандистского агентства "РИА Новости", задавая вопрос, отметил, что в СМИ было много сообщений о том, что глава КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита китайского лидера в Россию. Он спросил Мао Нин, есть ли обновленная информация по поводу разговора.

"Китай поддерживает коммуникацию со всеми сторонами по украинскому вопросу. Что касается конкретного вопроса, который вы задали, нам нечем поделиться", – ответила спикер МИД КНР.

В Офисе президента Украины (ОПУ) заявляли накануне, 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.

"Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места, нового. То есть хочет он на себя взять вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной или все-таки он будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил", – подчеркнул советник главы ОПУ Михаил Подоляк.