"Нечем поделиться". В МИД Китая ответили на вопрос о возможных переговорах Си Цзиньпина с Зеленским

Об этом 24 марта на пресс-конференции заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, ее цитирует сайт внешнеполитического ведомства КНР.
Представитель российского пропагандистского агентства "РИА Новости", задавая вопрос, отметил, что в СМИ было много сообщений о том, что глава КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита китайского лидера в Россию. Он спросил Мао Нин, есть ли обновленная информация по поводу разговора.
"Китай поддерживает коммуникацию со всеми сторонами по украинскому вопросу. Что касается конкретного вопроса, который вы задали, нам нечем поделиться", – ответила спикер МИД КНР.
В Офисе президента Украины (ОПУ) заявляли накануне, 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.
"Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места, нового. То есть хочет он на себя взять вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной или все-таки он будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил", – подчеркнул советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.
В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.
13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после визита китайского лидера в Москву 20–22 марта.
Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет".