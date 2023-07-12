Немецкие следователи нашли следы взрывчатки на яхте, которая могла использоваться для подрыва "Северных потоков" – СМИ

Расследования ведут Дания, Германия и Швеция. По данным агентства, ни одна из стран не закончила следствие, и на данный момент все еще невозможно сказать, когда будут обнародованы результаты. "Характер диверсий беспрецедентен, а расследования сложны", цитирует Reuters ответ на свой запрос.

Немецкие следователи проинформировали, что продолжают изучать "подозрительный фрахт парусной яхты", которая была арендована таким образом, чтобы "скрыть личность настоящего фрахтователя". Точный курс яхты все еще устанавливается.

Агентство отмечает, что 11 июля Совет Безопасности ООН рассматривал жалобы России на якобы затянувшееся расследование. Представители страны-оккупанта заявляли там, что не получают полной информации.