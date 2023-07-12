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Немецкие следователи нашли следы взрывчатки на яхте, которая могла использоваться для подрыва "Северных потоков" – СМИ

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Утечка из "Северных потоков" была обнаружена осенью 2022 года
Утечка из "Северных потоков" была обнаружена осенью 2022 года
Фото: forsvaret.dk

В ходе расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море правоохранители Германии обнаружили следы подводной взрывчатки. Они были в образцах, взятых с яхты, которая могла быть использована для диверсии, сообщает Reuters 12 июля.

Расследования ведут Дания, Германия и Швеция. По данным агентства, ни одна из стран не закончила следствие, и на данный момент все еще невозможно сказать, когда будут обнародованы результаты. "Характер диверсий беспрецедентен, а расследования сложны", цитирует Reuters ответ на свой запрос.

Немецкие следователи проинформировали, что продолжают изучать "подозрительный фрахт парусной яхты", которая была арендована таким образом, чтобы "скрыть личность настоящего фрахтователя". Точный курс яхты все еще устанавливается.

Агентство отмечает, что 11 июля Совет Безопасности ООН рассматривал жалобы России на якобы затянувшееся расследование. Представители страны-оккупанта заявляли там, что не получают полной информации.

Контекст:

"Северные потоки" – газопроводы между Россией и Германией, проходящие по дну Балтийского моря. Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.

В ночь на 26 сентября 2022 года в экономической зоне Дании была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2". Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока". Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования. На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем"

7 марта 2023 года The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на газопроводах, по данным американской разведки, совершила "проукраинская группировка", члены которой являются противниками Путина. В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.

В США и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту. В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.

25 марта немецкое издание t-online написало со ссылкой на источники, что за пять дней до взрывов в том районе находились три российских судна, одно из которых имеет мини-подводную лодку и кран для подъема тяжелых грузов.

6 июня The Washington Post написал, что США в июне 2022 года якобы получили разведывательные данные о намерениях украинских военных осуществить секретную операцию по диверсии на российских газопроводах "Северный поток". Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал, заявив, что "ничего подобного Украина не делала".

Теги: Россия, Германия, Швеция, Дания, Северный поток, Балтийское море, Северный поток – 2
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