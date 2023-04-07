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К подрыву "Северных потоков" может быть причастен экипаж немецкой яхты – The New York Times

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В сентябре 2022 года были зафиксированы утечки газа на "Северном потоке" и "Северном потоке &shy;&shy;&shy; 2"
В сентябре 2022 года были зафиксированы утечки газа на "Северном потоке" и "Северном потоке –­­­ 2"
Фото: forsvaret.dk

К взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в прошлом году может быть причастен экипаж зафрахтованной неизвестными немецкой яхты "Андромеда". Об этом рассказывается в материале The New York Times, опубликованном 7 апреля.

В материале говорится, что расследования по поводу яхты "Андромеда" могут помочь разобраться со взрывами на трубопроводах. 

Известно, что перед взрывами катер пришвартовался в гавани крошечного острова Кристиансо (Дания), расположенного в 12 морских милях (около 22 км) от места диверсии, после того как 5 сентября был зафрахтован.

Сейчас "Андромеда" стоит у дока с видом на Балтийское море. Трое немецких чиновников сообщили изданию, что следователи нашли на яхте следы взрывчатки. Также они обнаружили, что два члена экипажа использовали поддельные болгарские паспорта.

В то же время, как пишет The New York Times, военно-морские эксперты из Германии, Швеции и Дании сомневаются, что команда из шести человек могла бы установить взрывчатку на такой глубине. Аналитик Датского института стратегии и военных исследований Йоханнес Рибер считает, что яхта "Андромеда" могла быть "приманкой или частью более широкой миссии". По его словам, чтобы установить такую взрывчатку, какая была на трубопроводах, необходимо использовать беспилотник или подводную лодку. 

Контекст:

"Северные потоки" – газопроводы между Россией и Германией, проходящие по дну Балтийского моря. Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.

В ночь на 26 сентября 2022 года в экономической зоне Дании была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2". Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока". Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования. На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем"

7 марта 2023 года The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на газопроводах, по данным американской разведки, совершила "проукраинская группировка", члены которой являются противниками Путина. В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.

В США и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту. В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.

25 марта немецкое издание t-online написало со ссылкой на источники, что за пять дней до взрывов в том районе находились три российских судна, одно из которых имеет мини-подводную лодку и кран для подъема тяжелых грузов.

Теги: Германия, взрыв, Дания, взрывчатка, газопровод, Северный поток, взрывы, Северный поток – 2
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