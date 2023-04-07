К подрыву "Северных потоков" может быть причастен экипаж немецкой яхты – The New York Times

В сентябре 2022 года были зафиксированы утечки газа на "Северном потоке" и "Северном потоке –­­­ 2" Фото: forsvaret.dk

В материале говорится, что расследования по поводу яхты "Андромеда" могут помочь разобраться со взрывами на трубопроводах.

Известно, что перед взрывами катер пришвартовался в гавани крошечного острова Кристиансо (Дания), расположенного в 12 морских милях (около 22 км) от места диверсии, после того как 5 сентября был зафрахтован.

Сейчас "Андромеда" стоит у дока с видом на Балтийское море. Трое немецких чиновников сообщили изданию, что следователи нашли на яхте следы взрывчатки. Также они обнаружили, что два члена экипажа использовали поддельные болгарские паспорта.

В то же время, как пишет The New York Times, военно-морские эксперты из Германии, Швеции и Дании сомневаются, что команда из шести человек могла бы установить взрывчатку на такой глубине. Аналитик Датского института стратегии и военных исследований Йоханнес Рибер считает, что яхта "Андромеда" могла быть "приманкой или частью более широкой миссии". По его словам, чтобы установить такую взрывчатку, какая была на трубопроводах, необходимо использовать беспилотник или подводную лодку.