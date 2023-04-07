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К взрывам на "Северных потоках" причастен государственный субъект – это "абсолютно основной сценарий" – шведский прокурор

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Полностью исключить, что за атакой на "Северные потоки" стояла независимая группа, а не государственный субъект, нельзя, но это маловероятно, отметил прокурор Юнгквист
Полностью исключить, что за атакой на "Северные потоки" стояла независимая группа, а не государственный субъект, нельзя, но это маловероятно, отметил прокурор Юнгквист
Фото: EPA (иллюстративное)

К взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в прошлом году "прямо или хотя бы косвенно" причастен государственный субъект – это "абсолютно основной сценарий", учитывая все обстоятельства.

Об этом 6 апреля в интервью Reuters сообщил шведский прокурор Матс Юнгквист, расследующий диверсию.

По его мнению, "будет довольно сложно установить, кто это сделал", – он, "вероятно, знал, что оставит после себя улики, и, вероятно, позаботился о том, чтобы улики вели следствие не в одном, а сразу в нескольких направлениях".

Юнгквист рассказал, что следователи сумели определить, какой тип взрывчатки был использован, что исключает "слишком большое количество субъектов". При этом прокурор отказался назвать использованное взрывчатое вещество, сославшись на расследование.

По словам Юнгквиста, полностью исключить, что за атакой на "Северные потоки" стояла независимая группа, а не государственный субъект, нельзя, но это маловероятно.

Контекст:

"Северные потоки" – газопроводы между Россией и Германией, проходящие по дну Балтийского моря. Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.

В ночь на 26 сентября 2022 года в экономической зоне Дании была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2". Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока". Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования. На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем"

7 марта 2023 года The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на газопроводах, по данным американской разведки, совершила "проукраинская группировка", члены которой являются противниками Путина. В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.

В США и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту. В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.

25 марта немецкое издание t-online написало со ссылкой на источники, что за пять дней до взрывов в том районе находились три российских судна, одно из которых имеет мини-подводную лодку и кран для подъема тяжелых грузов.

Теги: Россия, взрыв, Швеция, следствие, газопровод, Северный поток, диверсия, расследование, интервью, Северный поток – 2, прокурор
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