К взрывам на "Северных потоках" причастен государственный субъект – это "абсолютно основной сценарий" – шведский прокурор

Полностью исключить, что за атакой на "Северные потоки" стояла независимая группа, а не государственный субъект, нельзя, но это маловероятно, отметил прокурор Юнгквист Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 6 апреля в интервью Reuters сообщил шведский прокурор Матс Юнгквист, расследующий диверсию.

По его мнению, "будет довольно сложно установить, кто это сделал", – он, "вероятно, знал, что оставит после себя улики, и, вероятно, позаботился о том, чтобы улики вели следствие не в одном, а сразу в нескольких направлениях".

Юнгквист рассказал, что следователи сумели определить, какой тип взрывчатки был использован, что исключает "слишком большое количество субъектов". При этом прокурор отказался назвать использованное взрывчатое вещество, сославшись на расследование.

По словам Юнгквиста, полностью исключить, что за атакой на "Северные потоки" стояла независимая группа, а не государственный субъект, нельзя, но это маловероятно.